Вера, Надежда, Любовь. Как три девочки и мать их София стали святыми и кому помогают
30 сентября на Руси все женщины обязаны были громко рыдать
30 сентября 2026, 06:40, ИА Амител
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечает 30 сентября Православная церковь. Трем сестрам пришлось пережить перед смертью страшные мучения и пытки. Палачи не щадили девочек, хотя те были еще детьми – самой старшей из них, Вере, было всего 12 лет. За что детям и их матери пришлось терпеть муки и на чьи молитвы они сейчас отвечают – читайте в материале amic.ru.
Как рассказывается в житии, во II веке в Риме жила вдова София со своими дочерьми. Женщина была христианкой и в детях тоже воспитывала любовь к Богу. Девочкам она дала имена в честь главных христианских добродетелей: Вера, Надежда, Любовь. В те времена вера в Христа была под запретом, а верующих жестоко казнили.
Когда императору Адриану донесли о благочестивой семье, он приказал привести их к себе, чтобы те отреклись от веры и принесли жертву богине Артемиде. София понимала, что живыми их не отпустят и молила Бога, чтобы он дал дочерям мужество и силы. Вере на тот момент было 12 лет, Надежде – 10 лет, а Любови всего 9 лет.
Сначала император пытался уговорить отречься от веры во Христа, но девочки отказались. Тогда Адриан приказал их жестоко пытать. А мать заставили смотреть на муки дочерей.
Девочек избивали, резали их тела, бросали в кипящую смолу и на раскаленные печи. Но они остались тверды в своей вере. Тогда детей обезглавили на глазах матери.
В 777 году мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии доставили из Рима в Эшо, в храм святого Трофима, который был тогда центром католического аббатства, пишет "Фома". Паломников к этим мощам было всегда много. Говорят, что и чудес там происходило тоже много. До Французской революции мощи святых находились в аббатстве, а в 1792 году, когда здания монастырей продали с аукциона, мощи растоптали и сожгли.
Но в 1938 году католический епископ Шарль Руш заявил, что привез в Эшо из Рима две новые частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаг, в котором до революции были мощи четырех мучениц, а другую – в небольшой реликварий. Считается, что по сей день в саркофаге содержится одна из двух частиц мощей святой Софии. Около них регулярно совершаются православные богослужения.
Женщины молятся святым о семейном счастье и о рождении долгожданного ребенка. Просят исцеления детей от разных болезней. Верующие также считают, что святые помогут найти им верный путь, чтобы обрести радость и спокойствие в доме.
Этот день на Руси называли девичьим праздником, а также бабьими именинами или "бабьей вытью". С самого утра 30 сентября женщинам полагалось плакать, очень громко и очень горько, взахлеб оплакивая свою несчастную судьбинушку и безрадостное житье. Чтобы плакалось горше, вспоминали все обиды, накопленные за год – и ссоры с мужем, и неблагодарность детей, и завистливых подружек. Если же поводов поплакать о своей судьбе не находилось, вспоминали несчастья других женщин. Считалось, что слезы, выплаканные в этот день, помогут оградить семью от горя и неприятностей. Ведь в другие дни христианкам не полагалось жаловаться на жизнь.
Женщинам нельзя было выполнять в этот день какую-либо тяжелую работу. Все, кроме приготовления пищи, перекладывалось на плечи мужчин.
Мужчинам в этот день было запрещено ругать женщин. Тот, кто нарушит это правило, мог остаться немым. А если же кто-то в этот день обижал жену или невесту, или просто знакомую, ему грозила тяжелая болезнь. Считалось, что Богородица могла так разгневаться на обидчика, что послать на него и смерть.
Если же вдруг какой нерадивый муж смел ударить свою жену в этот день, а она пожаловалась Богородице, у него могла отсохнуть рука.
09:40:31 30-09-2024
На сайт епархии!!!
23:48:01 06-07-2025
Девочки не захотели императора к себе в отцы.
08:32:33 30-09-2025
- "Мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии молятся о сохранении любви между родителями и детьми." -------- Чему учат попы? Есть единый Бог и все молитвы напрямую к Богу, но эти, черт бы их побрал, отлучают народ от Бога, молится ложным "святым" и отправляют напрямую к Змею подколодному, а он тоже умеет чудить, на зло Богу - Создателю
08:45:58 30-09-2025
Амику пора организовать раздел "Легенды и Сказки" для таких тем.
09:17:19 30-09-2025
Кто были палачи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии? Можно, конечно все свалить на Адриана... Та же церковь, только немного с др. стороны.
09:43:01 30-09-2025
Наглядный пример как религиозные фанатики убивают друг друга.
Вся эта борьба во имя идеалов, обитающих исключительно в больной голове, не имеет смысла.
Только Атеизм и Наука позволит установить мир на этой планете.
13:36:52 30-09-2025
Гость (09:43:01 30-09-2025) Наглядный пример как религиозные фанатики убивают друг друга... Гост, экономика тоже наука, но ее почему то зовут лженаукой? Я никаким фанатикам в любых рясах не верю, а вот в Бога - Создателя верю, без Его, не было бы тебя. Науки о которых ты говоришь, это детские почеркушки в детсадовских группах, по сравнением с науками Творца.
09:31:36 30-09-2026
Гость (13:36:52 30-09-2025) Гост, экономика тоже наука, но ее почему то зовут лженаукой?... астрофизику почитай, как формировались планеты, как разлетались по вселенной
07:17:24 30-09-2026
а ничего, что Артемида - богиня ГРЕЧЕСКАЯ, а римский аналог - ДИАНА ???
07:35:56 30-09-2026
мученичество, страдания и не задавать неудобных вопросов, вроде за что, почему и почему - удобные паттерны придумали.
мне ии моим детям с вами не попути, чему несказанно рад.
10:41:54 30-09-2026
Трагати (07:35:56 30-09-2026) мученичество, страдания и не задавать неудобных вопросов, вр... вот и радуйтесь жизни )