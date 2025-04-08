13 апреля верующие будут отмечать Вербное воскресенье

08 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Верба на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

На уличных базарчиках и рынках Барнаула уже появились первые предвестники большого весеннего православного праздника – веточки вербы и ивы. Это знак того, что приближается Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 13 апреля.

Продавцы предлагают букеты на любой вкус и кошелек: от небольших символических пучков до пышных веток. Цены на иву начинаются от 50 рублей за букетик.

Стоит отметить, что в народе "вербой" чаще всего называют иву остролистную (Salix acutifolia). Именно ее веточки с нежными, белыми пушистыми почками, похожими на маленьких котят, многие ищут накануне праздника. По традиции в Вербное воскресенье верующие несут эти веточки в храмы для освящения.

Почему именно верба стала символом праздника в России? В отличие от южных стран, где Иисуса при входе в Иерусалим встречали пальмовыми ветвями, в нашем климате пальмы не растут. Поэтому именно цветущая ива, одной из первых пробуждающаяся после зимы, стала заменой пальме. Она символизирует победу жизни над смертью, Воскресение Христово и является знаком, соединяющим земное и небесное в русской православной традиции.