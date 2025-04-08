"От 50 рублей за букетик". Вербы начали продавать на улицах Барнаула
13 апреля верующие будут отмечать Вербное воскресенье
08 апреля 2025, 11:30, ИА Амител
На уличных базарчиках и рынках Барнаула уже появились первые предвестники большого весеннего православного праздника – веточки вербы и ивы. Это знак того, что приближается Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 13 апреля.
Продавцы предлагают букеты на любой вкус и кошелек: от небольших символических пучков до пышных веток. Цены на иву начинаются от 50 рублей за букетик.
Стоит отметить, что в народе "вербой" чаще всего называют иву остролистную (Salix acutifolia). Именно ее веточки с нежными, белыми пушистыми почками, похожими на маленьких котят, многие ищут накануне праздника. По традиции в Вербное воскресенье верующие несут эти веточки в храмы для освящения.
Почему именно верба стала символом праздника в России? В отличие от южных стран, где Иисуса при входе в Иерусалим встречали пальмовыми ветвями, в нашем климате пальмы не растут. Поэтому именно цветущая ива, одной из первых пробуждающаяся после зимы, стала заменой пальме. Она символизирует победу жизни над смертью, Воскресение Христово и является знаком, соединяющим земное и небесное в русской православной традиции.
12:35:46 08-04-2025
Почему это не запретят, они же портят природу, обламывают вербу которая и так редко где растёт. Это не продукция со своего огорода
15:03:04 08-04-2025
Гость (12:35:46 08-04-2025) Почему это не запретят, они же портят природу, обламывают ве... что бы искоренить просто всем взять и не покупать никогда - никто не будет рвать