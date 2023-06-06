Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле
Потребности в эвакуации города пока нет
06 июня 2023, 11:45, ИА Амител
Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, уровень воды поднялся почти на три метра, сообщает РИА Новости.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев отметил, что ночью после нескольких попаданий снесло верхнюю часть ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия.
"Дамба не разрушена, и это огромное счастье", – подчеркнул Леонтьев.
После разрушения части ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Власти города находятся в готовности для принятия срочных решений.
"Вода поднялась, пока не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что потребности в эвакуации пока нет", – добавил Леонтьев.
11:50:04 06-06-2023
Вопросов много, что будет с охлаждением Запорожской АЭС, что будет с водой для канала на Крым, не подмоет ли вода основание платины с последствиями. Вопросов больше, чем информации.
17:38:10 14-06-2023
кто-то этой брехне верит??