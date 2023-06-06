Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

Потребности в эвакуации города пока нет

06 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, уровень воды поднялся почти на три метра, сообщает РИА Новости.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев отметил, что ночью после нескольких попаданий снесло верхнюю часть ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия.

"Дамба не разрушена, и это огромное счастье", – подчеркнул Леонтьев.

После разрушения части ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Власти города находятся в готовности для принятия срочных решений.