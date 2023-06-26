Вернулись развивать регион: в "Агро-Мастере" рассказали о ситуации с техникой для АПК

Соучредитель компании Роман Заболотских о перспективах и проблемах отрасли

26 июня 2023, 08:15, ИА Амител LjN8K8mgs

Соучредитель компании "Агро-Мастер" Роман Заболотских / Фото предоставлено компанией

Компания "Агро-Мастер" работает на рынке сельскохозяйственной техники более 30 лет. За последние пять лет значительно расширила географию присутствия. Помимо Омска, где находится головной офис предприятия и работает дилерский центр флагманского уровня, открыт новый розничный магазин, сформированы склады запчастей по всей Сибири, с 2018 года сервисные центры появились в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской областях.

К началу нынешних весенне-полевых работ "Агро-Мастер" приготовил для аграриев хорошую новость: компания вновь стала официальным дилером брендов Case IH* и New Holland* в республиках Алтай и Хакасия, Еврейской автономной, Иркутской, Амурской, Сахалинской областях, в Красноярском, Хабаровском и Приморском краях.

О перспективах развития компании, о том, насколько важно для "Агро-Мастер" создание новых дилерских центров на востоке страны, "Агротайму" рассказал соучредитель компании Роман Заболотских.

Техника "Агро-Мастер" / Фото предоставлено компанией

– Роман Сергеевич, омская компания "Агро-Мастер" вновь стала официальным дилером популярных брендов Case IH и New Holland. Насколько это важно для вашей компании, какие перспективы это открывает для развития "Агро-Мастера"?

– С марта 2023 года мы вернулись на Алтай, в Красноярск, Приморье и Дальний Восток. Наша задача, которую перед нами ставят представители CNH*, – поддержать на лидирующих позициях бренд в этих регионах.

Руководство CNH оценило то, как мы развиваемся, наши инвестиции в инфраструктуру сервиса, продажи техники и запчастей в регионах, входивших в зону ответственности до конца 2022 года.

Case IH и New Holland – одни из главных для нас брендов в линейке техники, поэтому нам важно показать, как мы умеем и как хотим работать. Проезжая по Красноярску, Алтаю и Дальнему Востоку, слышим "крик души" клиентов о том, что они нас до сих пор помнят и ждут с нетерпением, когда мы сможем помочь поддержать сервис, поставки техники и запчастей к ней.

Техника "Агро-Мастер" / Фото предоставлено компанией

– Будете ли открывать новые дилерские центры в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока?

– Где-то, как, например, на Алтае, мы дилерские центры и не закрывали. В Красноярске открыли новую базу, в Приморье и Амурской области планируем в ближайшее время начать строительство новых. Это будет сделано поэтапно. Для нас все эти регионы важны исторически. Мы там и начинали наш бизнес много лет назад. Поэтому сейчас речь идет не только об экономической составляющей, но еще и об эмоциональной.

– "Агро-Мастер" активно поставляет на российский рынок зарубежную сельхозтехнику. Как преодолели санкции, были ли проблемы с поставками запчастей?

– Мы больших трудностей не заметили, уже были готовы к значительным изменениям, которые произошли. Сейчас проблем по запчастям нет: мы активно работаем, и они у нас поставляются. Более того, поток запчастей даже увеличился.

Что немаловажно – штат нашей компании активно растет. К примеру, количество инженеров по всем филиалам мы увеличили на 30%. Мы активно расширяемся, а в связи с тем, что добавляются новые области, в 2023 году коллектив будет увеличен еще больше.

"Агро-Мастер" / Фото предоставлено компанией

Все сотрудники "Агро-Мастера" обладают необходимыми знаниями по реализуемой компанией продукции, но постоянно повышают свои компетенции в рамках обучающих мероприятий в России и за рубежом. Новички, прежде чем приступить к работе, проходят специальную подготовку.

В дальнейшем наши сервисные инженеры делятся своими знаниями и наработками с механизаторами, приезжая непосредственно в хозяйства, выходя в поле. Сегодня как никогда следует бережно относиться к сельхозмашинам.

Техника "Агро-Мастер" / Фото предоставлено компанией

– Не предвидится ли в ближайшее время проблем с удовлетворением спроса наших аграриев на новую импортную технику?

– CNH всегда был одним из лидеров по поставкам сельхозтехники. И в хорошие, и в плохие годы хозяйства доверяли этому бренду. И даже в прошлом году был ажиотаж на то небольшое количество техники, которое удалось завезти. А так как мы продолжаем это делать, то есть возможность полноценно поставлять полюбившуюся нашим клиентам технику. Теперь на Алтае, Дальнем Востоке и в Красноярском крае.

Беседовал Иван Сергеев.

"Агро-Мастер" / Фото предоставлено компанией

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