Вернуться к жизни. В центре "Пигмалион" рассказали, почему важна реабилитация

Клиника применяет инновационные методы и комплексный подход для восстановления после болезни и травм

07 октября 2024, 15:10, ИА Амител erid: LjN8KWeue

Осмотр пациента / Фото: центр "Пигмалион"

Восстановление организма после тяжелого заболевания зависит не только от правильно выполненной операции, современных методов лечения и новейших лекарств. Но и от реабилитации, которая напрямую влияет на качество дальнейшей жизни. Особенно после ранений на СВО. Помочь жителям Алтайского края и других регионов могут в центре восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион". Там предлагают комплексный подход, который позволяет минимизировать послеоперационные осложнения, сократить сроки лечения в стационарах, снизить инвалидность и повысить качество жизни.

В клинике проводят комплекс медицинских мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию нарушенных функций организма в результате болезни или травмы, восстановление трудоспособности.

"К нам обращаются люди всех возрастов и любых профессий. В последнее время часто обращаются участники специальной военной операции", – рассказывает главврач центра Кирилл Комиссар.

В центре применяют комплексное лечение и проводят реабилитацию заболеваний:

неврологической системы;

опорно-двигательного аппарата (остеохондроза, межпозвонковых грыж, артрозов, повреждений периферических нервов и т. п.).

Например, для снятия острой боли работает процедурный кабинет, а для самой реабилитации применяют различные методики:

массаж;

иглорефлексотерапию;

мануальную терапию;

аппаратное вытяжение позвоночника;

магнитотерапию (в том числе транскрантальную высокоинтенсивную магнитную стимуляцию);

ударно-волновую терапию;

электрофорез;

фонофорез;

амплипульс.

Как правило, после тяжелых травм и операций люди многому учатся заново: возвращают навыки ходьбы или движений, восстанавливают ослабленные мышцы. Центр восстановительной медицины и реабилитации "Пигмалион" помогает вернуть утерянные функции без лишнего стресса и не нагружая организм.

"В основном к нам обращаются пациенты нейроортопедического профиля с жалобами на боль, нарушение функции позвоночника и конечностей. Причем не только после операции. Реабилитации подлежит любой пациент при большом стаже ортопедической патологии при нарушении двигательных и других функций", – отмечает врач-невролог и нейрохирург Евгений Аладяков.

В центре также применяют современные аппараты, которые используют в лечении поражений центральной и периферической нервной системы: невропатической боли, последствий инсульта, мигрени, болезни Паркинсона, эпилепсии, тиннитуса.

Для облегчения боли и отека на помощь приходят и аппаратные методы физиотерапии, в частности, ударно-волновая терапия. Также успешно используют технику Dornier Arie ("Дорние Ари").

"Акустические волны создают вибрацию в соединительной ткани, увеличивая ее эластичность, в результате чего рассасываются фиброзные перегородки, усиливается микроциркуляция, увеличивается скорость лимфотока и улучшаются метаболические процессы в тканях", – поясняет Кирилл Комиссар.

По его словам, ударная волна также стимулирует выработку коллагена, ускоряя процессы заживления, регенерации сухожилий и мягких тканей и уменьшает болевой синдром.

В реабилитации нейроортопедических пациентов важен комплексный подход. С двигательными нарушениями работает физический терапевт, с мотивацией – психолог или психотерапевт. Ведь большинство заболеваний в неврологии, ортопедии, вертеброневрологии имеют хроническое течение. Поэтому реабилитацию необходимо проводить для замедления прогресса патологии, снижения частоты и выраженности обострений, а также повышение ресурсов организма к самокомпенсации.

"Самое важное – мотивация пациента и профессионализм реабилитологов. Человек длительно страдающий и измотанный болезнью может опустить руки раньше времени. Всегда стараемся внести ясность, что реабилитация это, прежде всего, тренировочный процесс, требующий время и усилий пациента", – подчеркивает Евгений Аладяков.Центр "Пигмалион" не только оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь, но и проявляет социальную ответственность. Например, клиника бесплатно консультирует и проводит диагностику участников СВО и членов их семей на регулярной и системной основе силами мобильных медицинских бригад.

Медицинский центр "Пигмалион"

Адреса в Барнауле: ул. Песчаная, 89 (тел. 635-599), Павловский тракт, 221 (тел. 553-777), Малахова, 90 (тел. 222-290)

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