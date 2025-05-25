Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ заявили о пытках со стороны ВСУ
Освобожденные связались по телефону со своими семьями
25 мая 2025, 10:00, ИА Амител
Украинские боевики регулярно избивали российских военнослужащих, попавших в плен. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бойцов, освобожденных в рамках обмена с Украиной.
"Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать не охота", – приводит издание слова одного из военнослужащих.
По словам другого бойца, он находился в плену около семи месяцев, в течение которых подвергался издевательствам со стороны ВСУ. Как минимум на протяжении первых суток боевики "Азова"* его очень сильно избивали, а потом заставляли произносить непонятные тексты на камеру.
Вчера с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали столько же пленных боевиков ВСУ.
Днем ранее состоялся первый этап обмена: в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
*Признан в РФ запрещенной экстремистской группировкой
11:00:56 25-05-2025
Здоровья Нашим ребятам!!! Искренне!!!
12:17:21 25-05-2025
Фашизм гуляет по гейропе..!
12:36:36 25-05-2025
Гражданских нужно обязательно возвращать... но сам факт их захвата(((
10:04:46 26-05-2025
о пытках со стороны ВСУ ---- говорят, что у нас еще несколько тысяч их пленных, но наши добрые, так делать не будут