Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ заявили о пытках со стороны ВСУ

Освобожденные связались по телефону со своими семьями

25 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic,ru

Украинские боевики регулярно избивали российских военнослужащих, попавших в плен. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бойцов, освобожденных в рамках обмена с Украиной.

"Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать не охота", – приводит издание слова одного из военнослужащих.

По словам другого бойца, он находился в плену около семи месяцев, в течение которых подвергался издевательствам со стороны ВСУ. Как минимум на протяжении первых суток боевики "Азова"* его очень сильно избивали, а потом заставляли произносить непонятные тексты на камеру.

Вчера с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали столько же пленных боевиков ВСУ.

Днем ранее состоялся первый этап обмена: в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.

Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.

*Признан в РФ запрещенной экстремистской группировкой