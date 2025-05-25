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Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ заявили о пытках со стороны ВСУ

Освобожденные связались по телефону со своими семьями

25 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic,ru
Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic,ru

Украинские боевики регулярно избивали российских военнослужащих, попавших в плен. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бойцов, освобожденных в рамках обмена с Украиной.

"Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать не охота", – приводит издание слова одного из военнослужащих.

По словам другого бойца, он находился в плену около семи месяцев, в течение которых подвергался издевательствам со стороны ВСУ. Как минимум на протяжении первых суток боевики "Азова"* его очень сильно избивали, а потом заставляли произносить непонятные тексты на камеру.

Вчера с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали столько же пленных боевиков ВСУ.

Днем ранее состоялся первый этап обмена: в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.

Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.

*Признан в РФ запрещенной экстремистской группировкой

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

11:00:56 25-05-2025

Здоровья Нашим ребятам!!! Искренне!!!

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dok_СФ

12:17:21 25-05-2025

Фашизм гуляет по гейропе..!

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Гость

12:36:36 25-05-2025

Гражданских нужно обязательно возвращать... но сам факт их захвата(((

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Гость

10:04:46 26-05-2025

о пытках со стороны ВСУ ---- говорят, что у нас еще несколько тысяч их пленных, но наши добрые, так делать не будут

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