Вероятный координатор подрывов "Северных потоков" исчез на Украине

Его якобы похитили

22 апреля 2024, 21:27, ИА Амител

Фото: seymourhersh.substack.com

Вероятный координатор подрывов "Северных потоков" украинский полковник Роман Червинский исчез на Украине. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинское издание "Зеркало недели".

По информации издания, его могли похитить. По словам адвоката Константина Глобы, 19 апреля истек срок содержания Червинского в СИЗО, однако суд не стал рассматривать дело и не назвал дату следующего заседания. После этого его снова отвезли в изолятор.

Напомним, что организатором подрыва Червинского назвало издание The Washington. В эту версию событий не поверили даже в США – публикацию издания стали активно критиковать.