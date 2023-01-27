Вертолёт Ми-8 повредил винт при посадке во Внуково
О пострадавших достоверно неизвестно
27 января 2023, 18:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку во Внуково, есть пострадавшие. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Вертолёт Ми-8 при посадке во Внуково зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие", – сказали в экстренных службах.
Вместе с тем ТАСС в экстренных службах заявили, что пострадавших в инциденте нет. Подробности происшествия выясняются.
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