Вертолет приземлился прямо на автозаправку на Алтае и напугал водителей

Маневр проверят на "исполнение законодательства о безопасности полетов"

09 июня 2023, 17:01, ИА Амител

В Республике Алтай вертолет залетел на автозаправку в селе Акташ, а после промчался вдоль дороги, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

"Таким видом транспорта воспользовались постояльцы ближайшей гостиницы "Расул". Вертушка высадила пассажиров и пугающим образом решила упорхнуть", – рассказали местные жители.

К счастью, вертолет не прихватил с собой линии электропередачи и части автомобилей.

Предположительно, такой маневр не был согласован, поэтому соответствующим ведомствам предстоит проверить произошедшее на" исполнение законодательства о безопасности полетов".