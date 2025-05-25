Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области
Атака противника была отражена, все воздушные цели — уничтожены
25 мая 2025, 17:00, ИА Амител
Вертолет президента РФ Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников в ходе посещения Курской области 20 мая. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.
По его словам, интенсивность атаки в тот момент значительно возросла.
"Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента", – заявил Дашкин.
Он подчеркнул, что военные справились со своей задачей. Атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели – уничтожены.
Напомним, Путин посетил Курскую область 20 мая. Он провел встречи волонтерами и местными властями, а также осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2.
19:15:12 25-05-2025
Это наверное не совсем правильно когда вертолет президента страны со второй армией мира оказывается в эпицентре атаки на территории государства
10:01:22 26-05-2025
Гость (19:15:12 25-05-2025) Это наверное не совсем правильно когда вертолет президента с... Тоже подумал, что косяк. Нафига это надо
22:14:52 25-05-2025
Выходит, в самом Кремле работает "крот", проинформировавший ВСУ о времени визита верховного!? Кто же, как не особо приближённые, могли быть загодя в курсе?
06:31:44 26-05-2025
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
10:11:32 26-05-2025
В ветролете кроме пилотов, стрелков и камеры еще кто-нибудь был?
12:07:46 26-05-2025
В вертолете был двойник, настоящий Владимир Владимирович, на такую авантюру не способен.