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Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Атака противника была отражена, все воздушные цели — уничтожены

25 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Вертолет президента РФ Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников в ходе посещения Курской области 20 мая. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

По его словам, интенсивность атаки в тот момент значительно возросла.

"Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента", – заявил Дашкин.

Он подчеркнул, что военные справились со своей задачей. Атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели – уничтожены.

Напомним, Путин посетил Курскую область 20 мая. Он провел встречи волонтерами и местными властями, а также осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2.

Курская область
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Комментарии 6

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Гость

19:15:12 25-05-2025

Это наверное не совсем правильно когда вертолет президента страны со второй армией мира оказывается в эпицентре атаки на территории государства

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Гость

10:01:22 26-05-2025

Гость (19:15:12 25-05-2025) Это наверное не совсем правильно когда вертолет президента с... Тоже подумал, что косяк. Нафига это надо

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Гость

22:14:52 25-05-2025

Выходит, в самом Кремле работает "крот", проинформировавший ВСУ о времени визита верховного!? Кто же, как не особо приближённые, могли быть загодя в курсе?

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Гость

06:31:44 26-05-2025

Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать

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Гость

10:11:32 26-05-2025

В ветролете кроме пилотов, стрелков и камеры еще кто-нибудь был?

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Гость

12:07:46 26-05-2025

В вертолете был двойник, настоящий Владимир Владимирович, на такую авантюру не способен.

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