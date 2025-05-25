Вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе посещения Курской области

Атака противника была отражена, все воздушные цели — уничтожены

25 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Вертолет президента РФ Владимира Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки украинских беспилотников в ходе посещения Курской области 20 мая. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

По его словам, интенсивность атаки в тот момент значительно возросла.

"Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента", – заявил Дашкин.

Он подчеркнул, что военные справились со своей задачей. Атака беспилотников противника была отражена, все воздушные цели – уничтожены.

Напомним, Путин посетил Курскую область 20 мая. Он провел встречи волонтерами и местными властями, а также осмотрел строящуюся Курскую АЭС-2.