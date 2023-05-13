Вертолёт разбился в Брянской области

Принадлежность воздушного судна устанавливается

13 мая 2023, 17:24, ИА Амител

Кадр из видео: соцсети

В городе Клинцы Брянской области 13 мая разбился вертолёт, пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

По предварительным данным, крушение произошло из-за пожара двигателя. Принадлежность воздушного судна, а также сведения о пострадавших и обстоятельства случившегося устанавливаются.

На место ЧП стягиваются оперативные службы.

Разрушений на земле от упавшего вертолёта нет, сообщили агентству власти города.