Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку в Азербайджане
Спасатели пытаются добраться до места
19 мая 2024, 20:25, ИА Амител
Туман в горах / Фото: pxhere.com/ru/photo/10692
Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в Азербайджане. Об этом сообщают иранские СМИ.
Политик находился в стране с официальным визитом. Борт Ми-171, который перевозил президента Ирана, попал в сильный туман и жестко сел.
Спасатели пытаются добраться до места посадки. Предварительно, инцидент произошел неподалеку от города Джульфа.
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07:53:05 20-05-2024
О, словак Фицо, президент Ирана, совпадение. Там еще Орбан и Вукчич есть
07:57:16 20-05-2024
Трамп тоже же может неудачно приземлится. Или сумасшедший нетрадицион совершит покушение. После убийства Кенеди сумасшедшим одиночкой, был убит сам одиночка, потом умер убивший одиночку и человек 50 свидетелей умерло. Так совпало