Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку в Азербайджане

Спасатели пытаются добраться до места

19 мая 2024, 20:25, ИА Амител

Туман в горах / Фото: pxhere.com/ru/photo/10692

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в Азербайджане. Об этом сообщают иранские СМИ.

Политик находился в стране с официальным визитом. Борт Ми-171, который перевозил президента Ирана, попал в сильный туман и жестко сел.

Спасатели пытаются добраться до места посадки. Предварительно, инцидент произошел неподалеку от города Джульфа.