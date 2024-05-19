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Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку в Азербайджане

Спасатели пытаются добраться до места

19 мая 2024, 20:25, ИА Амител

Туман в горах / Фото: pxhere.com/ru/photo/10692
Туман в горах / Фото: pxhere.com/ru/photo/10692

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в Азербайджане. Об этом сообщают иранские СМИ.

Политик находился в стране с официальным визитом. Борт Ми-171, который перевозил президента Ирана, попал в сильный туман и жестко сел.

Спасатели пытаются добраться до места посадки. Предварительно, инцидент произошел неподалеку от города Джульфа.

Происшествия
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Комментарии 2

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Гость

07:53:05 20-05-2024

О, словак Фицо, президент Ирана, совпадение. Там еще Орбан и Вукчич есть

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Гость

07:57:16 20-05-2024

Трамп тоже же может неудачно приземлится. Или сумасшедший нетрадицион совершит покушение. После убийства Кенеди сумасшедшим одиночкой, был убит сам одиночка, потом умер убивший одиночку и человек 50 свидетелей умерло. Так совпало

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