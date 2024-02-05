Вертолет с сотрудниками МЧС рухнул над Онежским озером

Предварительно, экипаж погиб

05 февраля 2024, 07:51, ИА Амител

Фото: wikipedia.org / общественное достояние

Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС, разбился над Онежским озером. Об этом сообщает Shot.

Предположительно, борт летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции "Русский лед – 2024". Судно упало, пробило лед и ушло на дно. Экипаж погиб.

Поиски усложняются тем, что у вертолета не работает аварийный маяк. Возможно, потому что он находится под водой.

Последний сигнал с воздушного судна был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 км от села Деревянное. Поиски продолжат водолазы. Глубина на участке, где могло упасть судно, достигает 50 метров.