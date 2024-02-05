Вертолет с сотрудниками МЧС рухнул над Онежским озером
Предварительно, экипаж погиб
05 февраля 2024, 07:51, ИА Амител
Фото: wikipedia.org / общественное достояние
Вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС, разбился над Онежским озером. Об этом сообщает Shot.
Предположительно, борт летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции "Русский лед – 2024". Судно упало, пробило лед и ушло на дно. Экипаж погиб.
Поиски усложняются тем, что у вертолета не работает аварийный маяк. Возможно, потому что он находится под водой.
Последний сигнал с воздушного судна был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 км от села Деревянное. Поиски продолжат водолазы. Глубина на участке, где могло упасть судно, достигает 50 метров.
08:00:37 05-02-2024
Ну что теперь сделаешь ?
10:15:13 05-02-2024
Каки соревнования? Людей беречь надо