Весело и мокро: радиостанция DFM Барнаул отметила день рождения на сапбордах

Рассказываем и показываем, как это было

09 августа 2023, 10:15, ИА Амител LjN8KWahQ

День рождения радио DFM Барнаул / Фото: Татьяна Алдабаева

6 августа на курорте "Первый" ведущие Радио DFM Барнаул собрали своих самых спортивных и активных слушателей и устроили соревнования на сапах. Получилась камерная и вместе с тем очень крутая тусовка – день рождения радиостанции отметили громко.

Гости проходили всевозможные (даже беговые) соревнования на сапбордах. Все участники соревнований получили призы от Радио DFM* Барнаул и партнеров проекта. Например, сертификаты на вкусное мясо от шашлычной "Огонь".

Победители получили классный мерч от DFM, подарочные сертификаты от компаний "Веломир", "Твой Тай", Grand Float*. В качестве дополнения подарочного пакета для первого места стал дорогой подарок от Медицинского центра "Астра" – сертификат на полный медицинский чекап (то есть проверку) здоровья. Также ведущие проводили игры с болельщиками, каждый участник игр получил подарки. Студия йоги "Энергия жизни" провела индивидуальный конкурс и мастер-класс по йоге.

А еще гости курорта "Первый" с удовольствием послушали три зажигательных dj*-сета от друзей DFM – DJ Макса Вортекса, DJ Чеха, Мистера Аюпофф, а также насладились искрометным, ярким и профессиональным комментированием соревнований от ведущих праздника и Радио DFM Барнаул Макса Конакова и Кати Майер. Короче, было круто.





































День рождения радио DFM Барнаул / Фото: Татьяна Алдабаева

* DFM (ДиЭФЭМ); Grand Float ("Гранд Флоат"); dj (диджей).

ИП Шаповалова А.Д.

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