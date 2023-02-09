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"Весёлый молочник" Джастас Уолкер уехал из Алтайского края

Никто из сельчан не знает, куда именно отправился американский фермер

09 февраля 2023, 15:49, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube
Кадр из видео / YouTube

Американский фермер Джастас Уолкер, который жил и работал рядом с селом Степное, уехал из Алтайского края. Об этом сообщает "КП".

Сельчане не знают, куда отправился американец и его семья. Некоторые предполагают, что Уолкеры уехали работать в другой регион России, но планируют вернуться в Алтайский край.

Дом семьи не остался без присмотра, здесь продолжают жить подсобные рабочие. Имущество никто не распродаёт.

Сам фермер не отвечает на звонки и сообщения. Администрация села также не знает, куда пропал фермер.

Комментарии 8

  • Запахло жареным...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Сказали что на новые территории поехал Там тепло и весело
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А что человек не может поехать отдохнуть куда-то с семьей? В гости съездить к родным, друзьям в другой регион. Смешные вы какие-то.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Чувак все понял... И свалил потихому...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да мало ли куда человек поехал. Отдыхать, к гости и т.д.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ну и что и хрен с ним. Передать в управление чтобы земля не пустовала нашему.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Передать в управление чтобы земля не пустовала нашему ----- Детей своих передай в управление, передаватель!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ржачненько.ы
    09 февраля, Гость   Ответить
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