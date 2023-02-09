"Весёлый молочник" Джастас Уолкер уехал из Алтайского края

Никто из сельчан не знает, куда именно отправился американский фермер

09 февраля 2023, 15:49, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube

Американский фермер Джастас Уолкер, который жил и работал рядом с селом Степное, уехал из Алтайского края. Об этом сообщает "КП".

Сельчане не знают, куда отправился американец и его семья. Некоторые предполагают, что Уолкеры уехали работать в другой регион России, но планируют вернуться в Алтайский край.

Дом семьи не остался без присмотра, здесь продолжают жить подсобные рабочие. Имущество никто не распродаёт.

Сам фермер не отвечает на звонки и сообщения. Администрация села также не знает, куда пропал фермер.