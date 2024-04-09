Весенние грозы. О погоде в Алтайском крае 9 апреля
На большей части региона пройдут дожди
09 апреля 2024, 06:01, ИА Амител
Капли дождя на стекле / Фото: unsplash.com
От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
На большей части территории региона пройдут дожди, местами не исключены грозы. В утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом в западный, 6-11 м/с, по югу местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле ожидается от +11 до +13 градусов. Временами будет идти дождь. Ветер южный с переходом в западный, 6-11 м/с.
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