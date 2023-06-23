В ближайшие три ночи в некоторых районах похолодает до +3 градусов

23 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погода с кратковременными дождями, которые местами будут сопровождаться грозами, сохранится в Алтайском крае до конца июня. Наиболее вероятны осадки в южных, предгорных и восточных районах. На большей части территории региона дожди ожидаются днем 27 июня и в ночь на 28-е, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В период с 24 по 26 июня по ночам будет от +8 до +14°С. В предгорных районах похолодает сильнее, там от +3 до +5°С. В период с субботы по понедельник воздух днем прогреется только до +17...+25°С", – сообщила синоптик.

С 27 по 30 июня в Алтайском крае немного потеплеет: ночью +9...+16°С, днем +21...+28°С, добавила Наталия Кобякова.

Напомним, что период с 1 по 10 июня в регионе стал изнурительно жарким, декадная норма была превышена на 5-9 градусов. Такую аномалию в Алтайском крае зафиксировали впервые за весь период метеонаблюдений. При этом осадков выпало от 10 до 30%, больше всего их было в северных и восточных районах. Вторая декада по температуре выдалась около нормы, но осадков было еще меньше: от 4 до 10% от нормы.