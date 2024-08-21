Сильный ветер и грозы. О погоде в Алтайском крае 21 августа

В большинстве районов кратковременные дожди

21 августа 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет у моря / Фото: unsplash.com

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +22 до +24 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.