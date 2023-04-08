Ветер северный, мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 8 апреля

Возможны гололёдные явления. На дорогах местами гололедица

08 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До +4 градусов ожидается днём 8 апреля в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по югу и востоку пройдут небольшие, в предгорьях умеренные осадки в виде мокрого снега, снега.

Возможны гололёдные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле будет около нуля. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.