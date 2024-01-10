Ветер свыше 33 м/с и сильные метели ожидаются в Алтайском крае 10 января
Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
10 января 2024, 06:01, ИА Амител
Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в крае ожидается от -2 до -7 градусов, однако местами будет ощутимо теплее – от +2 до +7 градусов.
Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололедные явления, сильные метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с, во второй половине дня местами порывы 25-30 м/с, по югу местами 33 м/с и более.
В Барнауле ожидается от -3 до -5 градусов. В конце дня пройдет небольшой снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с.
08:41:58 10-01-2024
Ветер в Барнауле ожидается только ночью, а это уже 11-е.
09:24:49 10-01-2024
Да уже ждем этот шторм со вчерашнего дня, все готовы! Дайте более точное время, когда ждать апокалипсиса?