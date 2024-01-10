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Ветер свыше 33 м/с и сильные метели ожидаются в Алтайском крае 10 января

Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя

10 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в крае ожидается от -2 до -7 градусов, однако местами будет ощутимо теплее – от +2 до +7 градусов.

Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололедные явления, сильные метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с, во второй половине дня местами порывы 25-30 м/с, по югу местами 33 м/с и более.

В Барнауле ожидается от -3 до -5 градусов. В конце дня пройдет небольшой снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

08:41:58 10-01-2024

Ветер в Барнауле ожидается только ночью, а это уже 11-е.

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гость

09:24:49 10-01-2024

Да уже ждем этот шторм со вчерашнего дня, все готовы! Дайте более точное время, когда ждать апокалипсиса?

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