Ветер южный, до +19 градусов. О погоде в Алтайском крае днем 18 октября

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет без осадков

18 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 октября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.