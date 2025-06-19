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Ветеран алтайской политики Константин Емешин празднует 80-летний юбилей

Он был депутатом первого краевого Совета, избранного на альтернативной основе в 1990 году

19 июня 2025, 15:35, ИА Амител

Фото: личная страница Константина Емешина во "ВКонтакте"
Фото: личная страница Константина Емешина во "ВКонтакте"

19 июня свое 80-летие отмечает Константин Емешин – депутат, впервые избранный в 1990 году на альтернативной основе краевого Совета, член Общественной палаты нескольких составов и основатель "Школы реальной политики". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Емешин Константин Николаевич родился 19 июня 1945 года в Омске. Окончил Алтайский государственный медицинский институт и работал там до 1984 года. В 1984–2000 годах возглавлял Алтайский краевой медицинский информационно-вычислительный центр, который в 1990 году преобразовали в госпредприятие "Медицинская профилактика".

На первых альтернативных выборах Алтайского краевого Совета в 1990 году Емешина избрали депутатом. Он входил в Депутатский клуб, объединявший народных избранников демократических взглядов. В начале 2000-х был функционером краевой организации партии "Союз правых сил". В 2005-м несколько месяцев возглавлял аналитическое управление администрации края.

Кроме того, Константин Емешин создал общественную организацию "Школа реальной политики". Одной из ее выпускниц была депутат Госдумы Мария Бутина. Также занимался защитой прав пациентов и до сих пор возглавляет ТСЖ.

Депутат Госдумы первого созыва и соратник Емешина по краевому Совету Алексей Сарычев, с которым они в 1991-м подняли российский триколор над зданием крайисполкома после подавления августовского путча, написал на своей странице во "ВКонтакте":

"Сегодня Константину Емешину 80 лет! Его деятельность тесно связана с историей Алтайского края, он непредвзятый и последовательный ее летописец. Его энергия, компетентность позволяла вдохновлять многих. Много лет дружу с Константином Николаевичем, всегда храню о нем хорошие воспоминания. Желаю Константину здоровья! Пусть все будет хорошо!" – поздравил политика Сарычев.

Алтайский край Политика

Комментарии 14

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Гость

15:54:09 19-06-2025

Ну если человек гордится тем что выпускает "политиков" вроде Марии Бутиной....

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Гость

16:13:11 19-06-2025

Гость (15:54:09 19-06-2025) Ну если человек гордится тем что выпускает "политиков" вроде... Других поводов для гордости нема.

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Гость

16:05:03 19-06-2025

Меня больше интересует как мужчина дожил до 80 лет, когда всё мужское население едва доживает до 60 лет. Пусть поделится секретом)

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Завязывай с пьянкой

16:34:28 19-06-2025

Гость (16:05:03 19-06-2025) Меня больше интересует как мужчина дожил до 80 лет, когда вс...
На сегодняшний день в Алтайском крае проживает 567 967 мужчин и женщин пенсионного возраста. Из них 8 802 человека перешагнули 90-летний возрастной рубеж, а 97 — вековой, сообщает региональное отделение Социального Фонда России. Большинство долгожителей старше 100 лет — это женщины.

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Гость

16:38:00 19-06-2025

Гость (16:05:03 19-06-2025) Меня больше интересует как мужчина дожил до 80 лет, когда вс... Депутатом был)

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Гость

16:47:33 19-06-2025

Гость (16:05:03 19-06-2025) Меня больше интересует как мужчина дожил до 80 лет, когда вс... Не бухать, как не в себя.

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гость

18:48:50 19-06-2025

Гость (16:05:03 19-06-2025) Меня больше интересует как мужчина дожил до 80 лет, когда вс... Не всё, не гоните. Отцу 69 пока бодрячком, прожил в деревне, депутатом не был, не бухал, курит до сих пор.

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Гость

18:14:26 19-06-2025

Про Мельникова знаю, Суриков, Баварин и ещё несколько значимых для края человек. Поэтому, извините, а кто это? Без шуток.

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Горожанин.

07:42:07 20-06-2025

Костя! С юбилеем! Здоровья тебе и благополучия, успехов и радости в жизни! Хоть мы с тобой и по разную сторону баррикад, но учились в одной школе №40, у замечательных учителей. Но по-разному воспринимали их слова на уроках и классных часах!

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Горожанин.

07:44:26 20-06-2025

Забыл написать.Возраст дает знать.Ты ещё молодой по сравнению со мной.Так что все у тебя впереди.

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Гость

08:12:07 20-06-2025

И?Что примечательного и необходимого для людей он сделал?Только то,что он дожил до этого возраста?

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Горожанин.

09:03:10 20-06-2025

Гость (08:12:07 20-06-2025) И?Что примечательного и необходимого для людей он сделал?То... Гость от 08.12.07.20-06-2025.
А Вы попробуйте дожить до 80!!!

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Гость

15:07:39 20-06-2025

Горожанин. (09:03:10 20-06-2025) Гость от 08.12.07.20-06-2025. А Вы попробуйте дожить до ... У меня прадед в этом возрасте последнего сына родил. Прожил 108 лет. Один из основателей Романово райцентра в Алтайском крае.

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Гость

15:47:26 20-06-2025

Гость (15:07:39 20-06-2025) У меня прадед в этом возрасте последнего сына родил. Прожил ... Село Романово основано в 1887 году выходцами из Курской и Харьковской губерний. Сколько ж тебе лет бедолага?

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