Ветеран алтайской политики Константин Емешин празднует 80-летний юбилей

Он был депутатом первого краевого Совета, избранного на альтернативной основе в 1990 году

19 июня 2025, 15:35, ИА Амител

Фото: личная страница Константина Емешина во "ВКонтакте"

19 июня свое 80-летие отмечает Константин Емешин – депутат, впервые избранный в 1990 году на альтернативной основе краевого Совета, член Общественной палаты нескольких составов и основатель "Школы реальной политики". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Емешин Константин Николаевич родился 19 июня 1945 года в Омске. Окончил Алтайский государственный медицинский институт и работал там до 1984 года. В 1984–2000 годах возглавлял Алтайский краевой медицинский информационно-вычислительный центр, который в 1990 году преобразовали в госпредприятие "Медицинская профилактика".

На первых альтернативных выборах Алтайского краевого Совета в 1990 году Емешина избрали депутатом. Он входил в Депутатский клуб, объединявший народных избранников демократических взглядов. В начале 2000-х был функционером краевой организации партии "Союз правых сил". В 2005-м несколько месяцев возглавлял аналитическое управление администрации края.

Кроме того, Константин Емешин создал общественную организацию "Школа реальной политики". Одной из ее выпускниц была депутат Госдумы Мария Бутина. Также занимался защитой прав пациентов и до сих пор возглавляет ТСЖ.

Депутат Госдумы первого созыва и соратник Емешина по краевому Совету Алексей Сарычев, с которым они в 1991-м подняли российский триколор над зданием крайисполкома после подавления августовского путча, написал на своей странице во "ВКонтакте":