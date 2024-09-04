Ветеран ФСБ рассказал молодежи, как в Алтайском крае предотвращали теракты

Встречу организовали в Штабе поддержки Алтайского края

04 сентября 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: Штаб общественной поддержки Алтайского края

Подполковник ФСБ в отставке Илья Ефимов встретился со школьниками и студентами в Штабе поддержки Алтайского края. Как сообщает пресс-служба организации, он рассказал, как в регионе пресекали крупные теракты.

В частности, молодые люди узнали, как в регионе предотвратили поставку 50 оборонительных гранат бандитам – ими можно было взорвать до 50 двухэтажных домов. Другой крупной предотвращенной акцией последних лет стала попытка подрыва тротилом ЛЭП через Обь в одном из районов края. За все время работы УФСБ в Алтайском крае не допущено ни одного теракта.

Встречи с молодежью в День солидарности в борьбе с терроризмом и в День памяти жертв Беслана, 3 сентября, организовали Совет ветеранов УФСБ и Ассоциация ветеранов СВО. Участники отметили, что сегодня сотрудники органов государственной безопасности выполняют свои задачи "на острие копья" и с честью хранят боевые традиции.