Ветеран ФСБ рассказал молодежи, как в Алтайском крае предотвращали теракты
Встречу организовали в Штабе поддержки Алтайского края
04 сентября 2024, 21:00, ИА Амител
Подполковник ФСБ в отставке Илья Ефимов встретился со школьниками и студентами в Штабе поддержки Алтайского края. Как сообщает пресс-служба организации, он рассказал, как в регионе пресекали крупные теракты.
В частности, молодые люди узнали, как в регионе предотвратили поставку 50 оборонительных гранат бандитам – ими можно было взорвать до 50 двухэтажных домов. Другой крупной предотвращенной акцией последних лет стала попытка подрыва тротилом ЛЭП через Обь в одном из районов края. За все время работы УФСБ в Алтайском крае не допущено ни одного теракта.
Встречи с молодежью в День солидарности в борьбе с терроризмом и в День памяти жертв Беслана, 3 сентября, организовали Совет ветеранов УФСБ и Ассоциация ветеранов СВО. Участники отметили, что сегодня сотрудники органов государственной безопасности выполняют свои задачи "на острие копья" и с честью хранят боевые традиции.
09:02:47 05-09-2024
Сомнительная информация. В наших краях террористам делать нечего.
09:34:13 05-09-2024
Гость (09:02:47 05-09-2024) Сомнительная информация. В наших краях террористам делать не... вы делаете мне смешно до больного.
09:37:45 05-09-2024
Мусик (09:34:13 05-09-2024) вы делаете мне смешно до больного.... Так не климат ни отдача не позволяет им тут приживаться. Тем более,чиновники их не плохо замещают и конкуренцию не позволяють.
09:43:57 05-09-2024
Гость (09:37:45 05-09-2024) Так не климат ни отдача не позволяет им тут приживаться. Тем... а энергичных идиотов в какую категорию запишите?
10:07:04 05-09-2024
Мусик (09:43:57 05-09-2024) а энергичных идиотов в какую категорию запишите?... Адиеты на творческую работу не годны. Ни ума, ни фантазии.