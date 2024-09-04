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Ветеран ФСБ рассказал молодежи, как в Алтайском крае предотвращали теракты

Встречу организовали в Штабе поддержки Алтайского края

04 сентября 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: Штаб общественной поддержки Алтайского края
Фото: Штаб общественной поддержки Алтайского края

Подполковник ФСБ в отставке Илья Ефимов встретился со школьниками и студентами в Штабе поддержки Алтайского края. Как сообщает пресс-служба организации, он рассказал, как в регионе пресекали крупные теракты.

В частности, молодые люди узнали, как в регионе предотвратили поставку 50 оборонительных гранат бандитам – ими можно было взорвать до 50 двухэтажных домов. Другой крупной предотвращенной акцией последних лет стала попытка подрыва тротилом ЛЭП через Обь в одном из районов края. За все время работы УФСБ в Алтайском крае не допущено ни одного теракта.

Встречи с молодежью в День солидарности в борьбе с терроризмом и в День памяти жертв Беслана, 3 сентября, организовали Совет ветеранов УФСБ и Ассоциация ветеранов СВО. Участники отметили, что сегодня сотрудники органов государственной безопасности выполняют свои задачи "на острие копья" и с честью хранят боевые традиции. 

ФСБ

Комментарии 5

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Гость

09:02:47 05-09-2024

Сомнительная информация. В наших краях террористам делать нечего.

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Мусик

09:34:13 05-09-2024

Гость (09:02:47 05-09-2024) Сомнительная информация. В наших краях террористам делать не... вы делаете мне смешно до больного.

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Гость

09:37:45 05-09-2024

Мусик (09:34:13 05-09-2024) вы делаете мне смешно до больного.... Так не климат ни отдача не позволяет им тут приживаться. Тем более,чиновники их не плохо замещают и конкуренцию не позволяють.

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Мусик

09:43:57 05-09-2024

Гость (09:37:45 05-09-2024) Так не климат ни отдача не позволяет им тут приживаться. Тем... а энергичных идиотов в какую категорию запишите?

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Гость

10:07:04 05-09-2024

Мусик (09:43:57 05-09-2024) а энергичных идиотов в какую категорию запишите?... Адиеты на творческую работу не годны. Ни ума, ни фантазии.

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