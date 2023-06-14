Ветерана ВОВ избили в пансионате в центре Новосибирска
Мужчина сообщил, что его били два человека
14 июня 2023, 12:14, ИА Амител
В пансионате для пожилых людей в Новосибирске избили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, накануне в учреждении прошла прокурорская проверка, пишут "Известия".
Как рассказала дочь ветерана, в какой-то момент ее просто перестали пускать навещать отца. Через несколько дней позвонила сиделка и заявила, что мужчину нужно срочно забирать из пансионата, чтобы он остался жив.
Отмечается, что администратор пансионата сначала не хотела пускать даже сотрудников полиции, а после заявила, что ее нельзя опрашивать, так как официально она в учреждении не трудоустроена.
"Отец был весь обросший. На нем были какие-то лохмотья. Сразу же вызвали реанимационную бригаду. Есть заключение травматолога о множественных повреждениях в виде кровоизлияния на коже", – рассказала дочь.
Ветеран сообщил, что его били два человека, однако в пансионате заявили, что это сделал сосед по комнате. Якобы после таблеток он стал агрессивным.
Дочь в этом сомневается, поскольку, по ее словам, сосед и сам находится в таком физическом состоянии, что ему бы не хватило сил нанести подобные травмы. Она предполагает, что у отца могли вымогать деньги.
"Перед этим ему принесли подарок от завода – 50 тысяч. Об этом знали", – отметила она.
Прокуратура начала проверку по факту причинения телесных повреждений ветерану войны. Мужчина сейчас находится в другом пансионате.
12:29:29 14-06-2023
И недавно новость про новый пансионат, типа везите к нам, у нас все хорошо, чуткий персонал...
12:53:02 14-06-2023
Гость (12:29:29 14-06-2023) И недавно новость про новый пансионат, типа везите к нам, у ... На деньги? Конечно чуткий!
12:53:25 14-06-2023
"У меня все хорошо": в Барнауле открылся новый пансионат для бабушек и дедушек.
13:28:22 14-06-2023
Избила какая то баба которая не трудоустроена. что это за самоуправство и ограничение свободы??? Думаю это договорняк, очень некрасивый наглый возмутительный договорняк и обкрадывание стариков.
13:47:47 14-06-2023
Мужчина сейчас находится в другом пансионате.----- да уж... дети его дочи уже присмотрели для нее пансионат?
13:50:21 14-06-2023
капец... откуда у людей такая жестокость
14:11:04 14-06-2023
Пансионат "Здесь не бьют". тел +7 90******03
17:50:58 14-06-2023
Иногла так складывается жизнь, что просто необходимо поселить родственника в пансионат. Я была вынуждена переселить тяжело-больную маму в пансионат. Маме нужен был ежедневный уход, которого я дать была не в состоянии. Очень благодарна сотрудникам пансионата, где мама прожила 2 года в уюте и с хорошим уходом. Да. недешево. Но это того стоило