Ветерана ВОВ избили в пансионате в центре Новосибирска

Мужчина сообщил, что его били два человека

14 июня 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В пансионате для пожилых людей в Новосибирске избили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, накануне в учреждении прошла прокурорская проверка, пишут "Известия".

Как рассказала дочь ветерана, в какой-то момент ее просто перестали пускать навещать отца. Через несколько дней позвонила сиделка и заявила, что мужчину нужно срочно забирать из пансионата, чтобы он остался жив.

Отмечается, что администратор пансионата сначала не хотела пускать даже сотрудников полиции, а после заявила, что ее нельзя опрашивать, так как официально она в учреждении не трудоустроена.

"Отец был весь обросший. На нем были какие-то лохмотья. Сразу же вызвали реанимационную бригаду. Есть заключение травматолога о множественных повреждениях в виде кровоизлияния на коже", – рассказала дочь.

Ветеран сообщил, что его били два человека, однако в пансионате заявили, что это сделал сосед по комнате. Якобы после таблеток он стал агрессивным.

Дочь в этом сомневается, поскольку, по ее словам, сосед и сам находится в таком физическом состоянии, что ему бы не хватило сил нанести подобные травмы. Она предполагает, что у отца могли вымогать деньги.

"Перед этим ему принесли подарок от завода – 50 тысяч. Об этом знали", – отметила она.

Прокуратура начала проверку по факту причинения телесных повреждений ветерану войны. Мужчина сейчас находится в другом пансионате.