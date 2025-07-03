Ветераны СВО из Алтайского края смогут пройти обучение, чтобы открыть собственный бизнес
Регистрация участников уже открыта
03 июля 2025, 13:10, ИА Амител
Алтайский край вошел в число 30 регионов, где стартовал проект "СВОй бизнес" от "Единой России", направленный на помощь участникам спецоперации, ветеранам боевых действий и их семьям. В крае проект курирует региональное отделение партии, краевое управление по развитию предпринимательства, а также региональное отделение общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России".
Программа ориентирована на тех, кто недавно начал развивать собственное дело или только планирует заняться предпринимательством. Обучение пройдет в Барнауле в конце августа на базе штаба общественной поддержки "Единой России".
"Сегодня все больше ребят возвращаются из зоны боевых действий, поддержка бойцов и их адаптация к гражданской жизни становится все актуальнее", – сказал первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько.
И пояснил, что в Алтайском крае, как и по всей стране, начала работать образовательная программа для участников СВО под названием "Алтай – земля Героев". Проект помогает развивать управленческие навыки для дальнейшей работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Однако многие участники хотят найти себя в других сферах деятельности.
Проект "СВОй бизнес" призван помочь участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни, отметила начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева. И добавила, что программу построили так, чтобы помогать развить предпринимательские способности и раскрывать потенциал для открытия собственного бизнеса.
Обучение будущих предпринимателей пройдет в очном формате с 25 по 29 августа 2025 года. Запланировали практические занятия, встречи с опытными предпринимателями и экспертами. Участники получат знания о создании и развитии собственного дела, а также поддержку наставников и партнеров проекта. Чтобы стать участниками проекта "СВОй бизнес", жители Алтайского края уже могут зарегистрироваться по ссылке.
За первые месяцы реализации проекта обучение прошли более 140 ветеранов из семи регионов страны. Проект "СВОй бизнес" – совместная программа партии "Единая Россия", организации "Опора России" и Корпорации МСП.
13:25:44 03-07-2025
Не надо собственный бизнес.
Это получается у одного из 100 через боль и потери, через бессонные ночи и стресс.
Лучше востребованную специальность: сварщик, сантехник, электрик, крановщик и подобные.
Будете зарабатывать больше и спать спокойно.
14:02:13 03-07-2025
Гость (13:25:44 03-07-2025) Не надо собственный бизнес.Это получается у одного из 10... Когда они там получали больше сварщика, сантехника, электрика, крановщика, то только в бизнес, или пан или банкрот.
15:07:18 03-07-2025
Гость (13:25:44 03-07-2025) Не надо собственный бизнес.Это получается у одного из 10... А можно они сами решат, куда им идти работать ?
18:28:30 03-07-2025
ППШариков (15:07:18 03-07-2025) А можно они сами решат, куда им идти работать ?... Это был совет.
Конечно, каждый сам решает.
Каждый мнит себя успешным бизнесменом. Удачи.
А вообще нужно хорошее образование, совершенствование в этой области и стабильная работа "на дядю".
Ну либо уже потом на этой основе бизнес свой открывать.
21:43:08 03-07-2025
Гость (18:28:30 03-07-2025) Это был совет. Конечно, каждый сам решает.Каждый мни... И даже при всем перечисленном получается далеко не у всех.
14:05:53 03-07-2025
Так то главный говорил что они элита.
Всех депутатов, губернаторов , чинушь... , не служивших а армии распускать .А ветеранами менять.
14:09:25 03-07-2025
Как можно кого-то за четыре дня стать бизнесменов, вообще не представляю. Что вообще значит абстрактное понятие "бизнес" . Одно дело ИП зарегистрировать другое, организовать какую-то деятельность которая в идеале приносит прибыль. Водитель в такси ,тоже своего рода бизнесмен. В налоговой зарегистрирован , работает сам на себя
14:44:49 03-07-2025
А у ветеранов спросить забыли? Оно им надо? Может лучше хорошую востребованную профессию получить, чем это?
14:55:39 03-07-2025
после плотного общения с госвластью - будет интересно на них посмотреть.
вот реально.
14:57:23 03-07-2025
Конечно профессия это индивидуально. Кто захочет будет учиться на бизнесмена. А вдруг понравится и попрёт.
15:28:36 03-07-2025
Неужели единая Россия отдаст часть своего пирога, например, Прокопьев позволит кому-то БАДами заниматься?
16:09:23 03-07-2025
Не понятно, а они ДО СВО ничем не занимались, нигде не работали? Никаких специальностей и навыков не имели?
Нет, конечно, если люди сами захотят переобучиться чему то, надо помочь им в этом.
17:09:44 03-07-2025
Какая связь между опытом участия в СВО и наличием способностей в сфере бизнеса?
09:56:14 04-07-2025
Гость (17:09:44 03-07-2025) Какая связь между опытом участия в СВО и наличием способност... Никакой. Здесь видимость поддержки. И все это все прекрасно понимают.
10:36:53 06-07-2025
Сейчас все с участников СВО хотят выжать лавандосик, сейчас не то время для открытия бизнеса!
11:56:53 06-07-2025
Нептун (10:36:53 06-07-2025) Сейчас все с участников СВО хотят выжать лавандосик, сейчас ... барыг - в расход!