Ветераны СВО из Алтайского края смогут пройти обучение, чтобы открыть собственный бизнес

Регистрация участников уже открыта

03 июля 2025, 13:10, ИА Амител

Военнослужащие / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Алтайский край вошел в число 30 регионов, где стартовал проект "СВОй бизнес" от "Единой России", направленный на помощь участникам спецоперации, ветеранам боевых действий и их семьям. В крае проект курирует региональное отделение партии, краевое управление по развитию предпринимательства, а также региональное отделение общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России".

Программа ориентирована на тех, кто недавно начал развивать собственное дело или только планирует заняться предпринимательством. Обучение пройдет в Барнауле в конце августа на базе штаба общественной поддержки "Единой России".

"Сегодня все больше ребят возвращаются из зоны боевых действий, поддержка бойцов и их адаптация к гражданской жизни становится все актуальнее", – сказал первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько.

И пояснил, что в Алтайском крае, как и по всей стране, начала работать образовательная программа для участников СВО под названием "Алтай – земля Героев". Проект помогает развивать управленческие навыки для дальнейшей работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Однако многие участники хотят найти себя в других сферах деятельности.

Штаба общественной поддержки "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Проект "СВОй бизнес" призван помочь участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни, отметила начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева. И добавила, что программу построили так, чтобы помогать развить предпринимательские способности и раскрывать потенциал для открытия собственного бизнеса.

Обучение будущих предпринимателей пройдет в очном формате с 25 по 29 августа 2025 года. Запланировали практические занятия, встречи с опытными предпринимателями и экспертами. Участники получат знания о создании и развитии собственного дела, а также поддержку наставников и партнеров проекта. Чтобы стать участниками проекта "СВОй бизнес", жители Алтайского края уже могут зарегистрироваться по ссылке.

За первые месяцы реализации проекта обучение прошли более 140 ветеранов из семи регионов страны. Проект "СВОй бизнес" – совместная программа партии "Единая Россия", организации "Опора России" и Корпорации МСП.