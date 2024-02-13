Ветреный день. О погоде в Алтайском крае 13 февраля

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь

13 февраля 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженная ветвь / Фото: unsplash.com

От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днем во вторник, 13 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.