Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать джинсы каждый сезон

Она поделилась собственным опытом внедрения экологически полезных привычек

17 марта 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24" о необходимости осознанного потребления среди жителей страны.

Она поделилась собственным опытом внедрения экологически полезных привычек.

"Я обнаружила, что больше 50% в мусорном ведре в мегаполисе – это упаковка. И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это сразу же мусор. С этим мусором ещё никто не научился работать. Дома я обратила на это внимание. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно", – пояснила политик в интервью.

Также Абрамченко дала совет для россиян, которые хотели бы усилить свой вклад в экологию в стране. Она предложила покупать джинсы не каждый сезон. "Можно достаточно долго в одних и тех же джинсах, ну или реанимировать их", – заметила она.