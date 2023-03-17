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Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать джинсы каждый сезон

Она поделилась собственным опытом внедрения экологически полезных привычек

17 марта 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Заместитель председателя правительства России, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24" о необходимости осознанного потребления среди жителей страны.

Она поделилась собственным опытом внедрения экологически полезных привычек.

"Я обнаружила, что больше 50% в мусорном ведре в мегаполисе – это упаковка. И мне стало страшно: вы употребили продукт, упаковку выбросили, это сразу же мусор. С этим мусором ещё никто не научился работать. Дома я обратила на это внимание. Я теперь стараюсь приобретать там, где меньше упаковки, я теперь мою пластик, мою стекло, сортирую мусор отдельно", – пояснила политик в интервью.

Также Абрамченко дала совет для россиян, которые хотели бы усилить свой вклад в экологию в стране. Она предложила покупать джинсы не каждый сезон. "Можно достаточно долго в одних и тех же джинсах, ну или реанимировать их", – заметила она.

Комментарии 11

  • ДА УЖ!!!!
    17 марта, Гость   Ответить
  • У нее других проблем нет. Высыхают реки и озера,заросли американского клена забили все сх угодья, черное небо над городами,терриконы мусора по стране и не кто его не перерабатывает до сих пор,в угоду офшорным олигархам уничтожаются заповедники и другие зоны в которых в советское время была запрещена любая хозяйственная и хозяйственно бытовая деятельность и другие мерзости цинично нагло совершаемые в открытую.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Пусть она и ее семья ходит рваных штанах
    17 марта, Гость   Ответить
  • так как бы обычные люди и не покупают, по износу
    17 марта, Гость   Ответить
  • Вместо тёртых джинсов * Выбирай килты * Если всё задрало * Задери и ты
    17 марта, Гость   Ответить
  • так как бы обычные люди и не покупают, ++++ Дорогой вы мой человек. Видимо вы редко сюда заходите. Пару месяцев назад, некая женщина хвасталась, что каждому члену семьи обновляет гардероб раз в квартал. Хотя скорее всего это был какой-то бот. Потому что любой здравомыслящий человек этим заниматься не станет.
    17 марта, Гость   Ответить
  • еще одна любительница макарошек
    17 марта, Гость   Ответить
  • Чиновник продвигает Экоповестку . Как там СМЕРШ расшифровывается?
    18 марта, Гость   Ответить
  • Больше-то экологических проблем и нет в стране?
    18 марта, Гость   Ответить
  • Если тетя каждый год добавляет пару размеров тема потерпит фиаско
    18 марта, Гость   Ответить
  • Мне давно не нравится обилие упаковки. Покупаешь пачку печенья, открываешь, а там еще печеньки по три штучки упакованы. Зачем это нужно? Крем можно и тюбиками продавать, зачем их дополнительно в коробочки упаковывать? Все эти картоночки, пластик, полиэтилен - все тут же прямиком идет в мусор.
    18 марта, Гость   Ответить
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