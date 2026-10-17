Вице-премьер России раскрыл подробности о дефиците бензина в стране
По его мнению, ситуация с топливом будет улучшаться
17 октября 2026, 20:35, ИА Амител
Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России составляет около 5%. Об этом зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил "Вестям".
Вице-премьер подчеркнул, что в последние недели ситуация с топливом в стране начала улучшаться. Для стабилизации рынка предпринимают увеличивают объемы нефтепереработки, переносят плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздние сроки и ведут импорт бензин.
"Эта работа ведется в каждодневном режиме, и (этому уделяется — прим. ред.) особое внимание правительства, Министерства энергетики, Федеральной антимонопольной службы с тем, чтобы следить за ценами, незавышением цен. Мы ее будем постоянно мониторить, и думаю, что ситуация и дальше будет улучшаться", — подчеркнул Новак.
Кроме того, Александр Новак отметил, что при необходимости Россия готова рассмотреть вопрос импорта топлива из стран Евразийского экономического союза.
Комментарии 0