Птица повторяет слова, связанные с религией

12 сентября 2024, 15:20, ИА Амител

Девушка в социальных сетях опубликовала видео с попугаем своей мамы, повторяющим выражения, знакомые всем верующим. Автор ролика рассказала, что сама мама не снимает попугая по кличке Кипа, но она решила исправить ситуацию.

"Верую. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Святый свет, помилуй нас, святый Боже. Слава Отцу и Святому Духу, во веки веков. Аминь", - говорит попугай.

Когда с Кипой прощаются и говорят ему "пока" или "до свидания", он отвечает: "С Богом".

Видео стало популярным в социальных сетях. Некоторые пользователи отмечают, что птица поняла, как важна вера в жизни.