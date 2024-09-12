Видео с верующим попугаем стало популярным в соцсетях
Птица повторяет слова, связанные с религией
12 сентября 2024, 15:20, ИА Амител
Девушка в социальных сетях опубликовала видео с попугаем своей мамы, повторяющим выражения, знакомые всем верующим. Автор ролика рассказала, что сама мама не снимает попугая по кличке Кипа, но она решила исправить ситуацию.
"Верую. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Святый свет, помилуй нас, святый Боже. Слава Отцу и Святому Духу, во веки веков. Аминь", - говорит попугай.
Когда с Кипой прощаются и говорят ему "пока" или "до свидания", он отвечает: "С Богом".
Видео стало популярным в социальных сетях. Некоторые пользователи отмечают, что птица поняла, как важна вера в жизни.
15:37:59 12-09-2024
Это же Диавол! Под личиной Божьей птицы. А ну как начнёт креститься? Значит таки прав был Патриарх Никон, высказываясь по поводу троеперстного крестного знамения, что, дескать, птичьей лапой Сатана осеняет?
16:08:29 12-09-2024
Гость (15:37:59 12-09-2024) Это же Диавол! Под личиной Божьей птицы. А ну как начнёт кре... Опаньки, один повелся на троллятину. Ну и зря.
16:21:44 12-09-2024
Бред!!!
Попугай, что слышит чаще всего, то и повторяет! Даже не вкладывая смысл в произносимые звуки...!
:-) верующий попугай!!! Ааааа!
17:54:04 12-09-2024
Гость (16:21:44 12-09-2024) Бред!!!Попугай, что слышит чаще всего, то и повторяет! Д... у попугаев Жако интеллект на уровне трехлетнего ребенка и он может произносить осмысленные фразы.
18:19:03 12-09-2024
Элен без ребят (17:54:04 12-09-2024) у попугаев Жако интеллект на уровне трехлетнего ребенка и он...
Даже у жако интеллект трехлетнего ребенка. Чего не скажешь о тебе.
18:55:09 12-09-2024
полегчало, анонимный неудачник?
21:07:56 12-09-2024
Элен без ребят (18:55:09 12-09-2024) полегчало, анонимный неудачник? ...
Элен, ты глупая бабешка амитела. Пиши дальше, смеши народ.
18:00:03 12-09-2024
на Ют есть старенькое видео, но смешнее, ИМХО.
там волнистый попугайчик жжет глаголом и и эпично бьет челом.
название: "Попугай молится (произносит слова молитвы). Говорящий попугай. Хорошее видео"