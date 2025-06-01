ПСЖ выиграл у "Интера" и впервые стал победителем Лиги чемпионов

Встреча закончилась с разгромным счетом 5:0 в пользу французской команды

01 июня 2025, 09:26, ИА Амител

Лига чемпионов УЕФА, финал: ПСЖ – "Интер": 5:0 / dpa / picture-alliance / ТАСС

Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, уверенно обыграл итальянский "Интер" и стал победителем обновленной Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча закончилась с разгромным счетом 5:0 в пользу французской команды. Счет открыл Ашраф Хакими на 12-й минуте игры. Затем, спустя восемь минут, гол забил Дезире Дуэ – он же повторил успех на 63-й минуте. Еще два мяча были забиты в конце игры – их оформили Хвича Кварацхелия на 73-й минуте и Сенни Маюлу на 86-й.

Голкипер сборной России Матвей Сафонов был заявлен на финал Лиги чемпионов в качестве запасного вратаря "Пари Сен-Жермен". Он стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов.