ПСЖ выиграл у "Интера" и впервые стал победителем Лиги чемпионов
Встреча закончилась с разгромным счетом 5:0 в пользу французской команды
01 июня 2025, 09:26, ИА Амител
Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, уверенно обыграл итальянский "Интер" и стал победителем обновленной Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча закончилась с разгромным счетом 5:0 в пользу французской команды. Счет открыл Ашраф Хакими на 12-й минуте игры. Затем, спустя восемь минут, гол забил Дезире Дуэ – он же повторил успех на 63-й минуте. Еще два мяча были забиты в конце игры – их оформили Хвича Кварацхелия на 73-й минуте и Сенни Маюлу на 86-й.
Голкипер сборной России Матвей Сафонов был заявлен на финал Лиги чемпионов в качестве запасного вратаря "Пари Сен-Жермен". Он стал пятым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов.
09:36:43 01-06-2025
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