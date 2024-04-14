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Виктор Томенко дал старт мероприятиям, посвященным 150-летию Николая Рериха

В мероприятии приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

14 апреля 2024, 18:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Виктор Томенко / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт мероприятиям, посвященным 150-летию Николая Рериха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

Глава региона открыл выставку подлинных картин Николая и Святослава Рерихов "Ковчег будущего". 94 картины доставлены в Барнаул из фондов Государственного музея искусства народов Востока и размещены на площадке музея "Город". Многие картины, которые представлены на выставке, впервые покинули Москву. 

В мероприятии приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Виктор Томенко выразил благодарность руководству и коллективу Государственного музея искусства народов Востока возможность так ярко и интересно начать юбилейный год памяти Рериха, в рамках которого запланировано большое количество мероприятий по всему краю.

Виктор Томенко культура

Комментарии 4

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Гость

19:00:45 14-04-2024

А че не в художественном музее на Октябрьской?

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ДВМ

20:00:09 14-04-2024

Когда же даст старт открытию многострадального Художественного музея?

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Гость

21:20:19 14-04-2024

Художественного музея вероятно не будет.
Мутная история.

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Ночь Музеева

22:55:45 14-04-2024

Я поведу тебя в музей,
Сказал Томенко Франк.
Тот, что на Ленина стоит?
Ну, нет, всë это пранк!

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