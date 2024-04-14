В мероприятии приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

14 апреля 2024, 18:45, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт мероприятиям, посвященным 150-летию Николая Рериха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

Глава региона открыл выставку подлинных картин Николая и Святослава Рерихов "Ковчег будущего". 94 картины доставлены в Барнаул из фондов Государственного музея искусства народов Востока и размещены на площадке музея "Город". Многие картины, которые представлены на выставке, впервые покинули Москву.

В мероприятии приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Виктор Томенко выразил благодарность руководству и коллективу Государственного музея искусства народов Востока возможность так ярко и интересно начать юбилейный год памяти Рериха, в рамках которого запланировано большое количество мероприятий по всему краю.