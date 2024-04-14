Виктор Томенко дал старт мероприятиям, посвященным 150-летию Николая Рериха
В мероприятии приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич
14 апреля 2024, 18:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал старт мероприятиям, посвященным 150-летию Николая Рериха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.
Глава региона открыл выставку подлинных картин Николая и Святослава Рерихов "Ковчег будущего". 94 картины доставлены в Барнаул из фондов Государственного музея искусства народов Востока и размещены на площадке музея "Город". Многие картины, которые представлены на выставке, впервые покинули Москву.
В мероприятии приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.
Виктор Томенко выразил благодарность руководству и коллективу Государственного музея искусства народов Востока возможность так ярко и интересно начать юбилейный год памяти Рериха, в рамках которого запланировано большое количество мероприятий по всему краю.
19:00:45 14-04-2024
А че не в художественном музее на Октябрьской?
20:00:09 14-04-2024
Когда же даст старт открытию многострадального Художественного музея?
21:20:19 14-04-2024
Художественного музея вероятно не будет.
Мутная история.
22:55:45 14-04-2024
Я поведу тебя в музей,
Сказал Томенко Франк.
Тот, что на Ленина стоит?
Ну, нет, всë это пранк!