Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили с Днем народного единства

Они отметили, что праздник напоминает о великой истории, культуре, традициях

04 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/593708

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем народного единства. Текст опубликовала пресс-служба краевого правительства.

Томенко и Романенко отметили, что праздник напоминает о великой истории, культуре, традициях, а также о необходимости жить в дружбе и согласии.

"Сегодня, когда страна проходит непростые испытания, наше общество вновь демонстрирует уникальную сплоченность, готовность и решимость защищать свои идеалы и ценности. Мы черпаем силы и мужество в уроках прошлого и верим в будущее России. Жители Алтайского края вместе со всей страной вносят вклад в обеспечение безопасности и благополучия страны. Мы гордимся земляками, которые сражаются на передовой, оказываем поддержку соотечественникам на прифронтовых территориях. Каждый из нас понимает, что, самоотверженно трудясь на рабочем месте, достойно воспитывая детей, поддерживая друг друга, мы делаем страну сильнее", – сказано в сообщении.

Жителям и гостям региона пожелали крепкого здоровья, сил и мирного неба над головой.



