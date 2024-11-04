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Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили с Днем народного единства

Они отметили, что праздник напоминает о великой истории, культуре, традициях

04 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/593708
Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/593708

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем народного единства. Текст опубликовала пресс-служба краевого правительства.

Томенко и Романенко отметили, что праздник напоминает о великой истории, культуре, традициях, а также о необходимости жить в дружбе и согласии.

"Сегодня, когда страна проходит непростые испытания, наше общество вновь демонстрирует уникальную сплоченность, готовность и решимость защищать свои идеалы и ценности. Мы черпаем силы и мужество в уроках прошлого и верим в будущее России. Жители Алтайского края вместе со всей страной вносят вклад в обеспечение безопасности и благополучия страны. Мы гордимся земляками, которые сражаются на передовой, оказываем поддержку соотечественникам на прифронтовых территориях. Каждый из нас понимает, что, самоотверженно трудясь на рабочем месте, достойно воспитывая детей, поддерживая друг друга, мы делаем страну сильнее", – сказано в сообщении.

Жителям и гостям региона пожелали крепкого здоровья, сил и мирного неба над головой.


 

Виктор Томенко праздники

Комментарии 9

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Гость

10:04:13 04-11-2024

Фамилии интересные у поздравлятелей

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Гость

14:04:32 04-11-2024

Гость (10:04:13 04-11-2024) Фамилии интересные у поздравлятелей ... Обычные нормальные фамилии для России. Может тебя и Барклай де Толли или Беллинсгаузен не устраивают?

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Гость

10:19:51 04-11-2024

Лучше бы потерпели до 7 ноября... Кабы не эта дата, они бы никого поздравить не смогли.

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Гость

14:07:41 04-11-2024

Гость (10:19:51 04-11-2024) Лучше бы потерпели до 7 ноября... Кабы не эта дата, они бы н... Вы догматик, товарищ. Мне на это 04.11. поровну, но и ВОСР в октябре 17 года не случилась бы без февраля 1917 года, а февральские события были бы невозможны без января 1905 года. А 1905 год не случился бы без указа царя-батюшки в 1862 году. Я так могу до бесконечности продолжать.

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Гость

14:11:22 04-11-2024

Гость (10:19:51 04-11-2024) Лучше бы потерпели до 7 ноября... Кабы не эта дата, они бы н... Тоже правильно!

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Гость

12:21:28 04-11-2024

Пусть бы сразу объяснили кто с кем объединяется сегодня!?
Банкир и бомж например. Или застройщик и ипотечники. Или Росгвардия и протестующие. Или Сечин и его наемные работники...?
В общем хотелось бы конкретики!?
А то современная "историческая" справка вместо поздравления, звучит как-то не убедительно!...

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Гость

16:03:10 04-11-2024

Праздник посвящен тому, чего нет, интересно складывается. Вот когда в Москве и Барнауле будет одинаковый уровень жизни, вот тогда и поговорим о единстве. А так нет никакого единства, одни жируют, другие выживают

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Гость

19:54:32 04-11-2024

Гость (14:07:41 04-11-2024) Вы догматик, товарищ. Мне на это 04.11. поровну, но и ВОСР в... Указ ЦБ был в 1861 емнип

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Гость из будущего

21:04:58 04-11-2024

Народ и партия едины,
Вот только разное едим мы

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