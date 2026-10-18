Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем отца

Губернатор и председатель Заксобрания региона отметили вклад отцов в воспитание детей и развитие края

18 октября 2026, 12:04, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: amic.ru

В России 18октября отмечают День отца. С праздником жителей Алтайского края поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

В совместном обращении они подчеркнули особую роль отца в семье и обществе. По словам руководителей региона, быть отцом — это призвание, которое требует большой ответственности и ежедневного труда, а родительское слово во все времена служит для ребенка нравственным ориентиром.

"Сибирский характер издавна славится мужской надежностью, уважением к семейным устоям и верностью долгу. Мы благодарны тем, кто сегодня отстаивает интересы государства и безопасность наших семей в зоне специальной военной операции, и тем, кто обеспечивает им поддержку в тылу. Ваше мужество - достойный пример служения Отечеству", — отметили Томенко и Романенко.

Также в поздравлении выразили признательность отцам, чей повседневный труд на предприятиях, стройках и в сельском хозяйстве укрепляет благополучие края и помогает передавать детям любовь к родной земле и уважение к труду.

"Особые слова признательности - многодетным отцам и тем, кто взял на себя заботу о приемных детях. Ваше терпение, мудрость и умение сочетать строгость с безграничной любовью вызывают восхищение", - говорится в поздравлении.

В завершение поздравления руководителям региона пожелали всем отцам крепкого здоровья и благополучия, а главной наградой для них назвали успехи детей и их любовь.