Виктор Томенко открыл "7яФест" в Барнауле

Торжественное открытие прошло в парке культуры и отдыха "Изумрудный"

19 мая 2024, 18:56, ИА Амител

Открытие фестиваля / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл фестиваль "7яФест" в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Неделя семьи "7яФест" – это всероссийская акция, масштабное событие, организованное в честь Года семьи, объявленного главой государства. На территории всего края в течение недели пройдут тематические мероприятия. Конкурсы, ярмарки, мастер-классы, кинопоказы, праздники – везде программы рассчитаны как на взрослых, так и на детей", – сказал Томенко.

В рамках открытия в "Изумрудном" для взрослых и детей были подготовлены разнообразные мастер-классы, фоточеллендж, выставка семейных реликвий, благотворительная выставка-продажа, семейная фотозона "Счастливы вместе" и другие.

Всероссийская неделя семьи пройдет до 26 мая.