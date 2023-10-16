Виктор Томенко переназначил министра транспорта Алтайского края
Руководить ведомством будет как и прежде Антон Воронов
16 октября 2023, 10:25, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением оставил на посту министра транспорта региона Антона Воронова. Об этом сообщает пресс-служба правительства. К своим полномочиям чиновник приступил официально 14 октября.
Антон Воронов возглавил ведомство в феврале 2022 года. В 2002 году он окончил Алтайский государственный аграрный университет. Тогда же был принят на работу в администрацию Павловского района на должность ведущего специалиста-экономиста по программному обеспечению комитета по финансам, налоговой и кредитной политике. Потом долгие годы возглавлял Павловский район.
Также своим указом Виктор Томенко назначил на должность заместителя министра транспорта Алтайского края Александра Мошкина. Скорее всего, второе вакантное место заместителя министра займет Дмитрий Коровин.
Ранее губернатор назначил уже 14 членов правительства. Среди них все знакомые фигуры, которые работали с Виктором Томенко последние пять лет. По сведениям источников amic.ru, в обновленном правительстве Алтайского края может появиться только один-два новых человека.
Большое интервью Антона Воронова amic.ru читайте по ссылке.
10:32:30 16-10-2023
Кстати по данным министерства транспорта, всё Газели работающее в Барнауле оборудованы терминалами для безналичного расчёта. А деньги по номеру телефона не переводятся. Можно это как анекдот рассказывать.
16:19:56 16-10-2023
Гость (10:32:30 16-10-2023) Кстати по данным министерства транспорта, всё Газели работаю... можно узнать откуда такие сведения? Просто когда проводились конкурсы в конкурсной документации никаких требований к терминалам оплаты не было. И перевозчики достаточно открыто об этом говорили. Терминалов нет так как и требований не было. Может что-то изменилось?
11:56:14 16-10-2023
где эти данные можно прочитать? Или как обычно, вброс на вентилятор?
13:45:33 16-10-2023
как человек ничего непонимающий в данной сфере, как профессионал, может быть министром?
14:14:50 16-10-2023
Объясните как так, он окончил институт и сразу устроился на работу на должность ведущего специалиста.
14:37:05 16-10-2023
Главное чтобы поводырь был. А он у него , видно, есть. На трудягу не похож - это точно. Пешком бы походить или стоя в общественном транспорте - это для министра транспорта полезно. И мясо надо поменьше кушать. А про Титаник круто, т.е. персонажу по... все ваши транспортные проблемы.
15:01:31 16-10-2023
А что, дела с самопремированием уже замяли???
16:20:30 16-10-2023
Гость (15:01:31 16-10-2023) А что, дела с самопремированием уже замяли???... Насчет самопремирования тишина. Значит ничего ему уже не будет, т.к. деньги вернул. Но таким необдуманным назначением дали понять всем, что определенные "творческие" эксперименты серьезно порицаться не будут никоим образом. Действуйте!
17:51:08 16-10-2023
От мяса шпоры на ногах появляются
18:09:16 16-10-2023
Всё как всегда...
21:06:14 16-10-2023
Классический вброс, для поднятия негатива...