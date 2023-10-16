Виктор Томенко переназначил министра транспорта Алтайского края

Руководить ведомством будет как и прежде Антон Воронов

16 октября 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением оставил на посту министра транспорта региона Антона Воронова. Об этом сообщает пресс-служба правительства. К своим полномочиям чиновник приступил официально 14 октября.

Антон Воронов возглавил ведомство в феврале 2022 года. В 2002 году он окончил Алтайский государственный аграрный университет. Тогда же был принят на работу в администрацию Павловского района на должность ведущего специалиста-экономиста по программному обеспечению комитета по финансам, налоговой и кредитной политике. Потом долгие годы возглавлял Павловский район.

Также своим указом Виктор Томенко назначил на должность заместителя министра транспорта Алтайского края Александра Мошкина. Скорее всего, второе вакантное место заместителя министра займет Дмитрий Коровин.

Ранее губернатор назначил уже 14 членов правительства. Среди них все знакомые фигуры, которые работали с Виктором Томенко последние пять лет. По сведениям источников amic.ru, в обновленном правительстве Алтайского края может появиться только один-два новых человека.

Большое интервью Антона Воронова amic.ru читайте по ссылке.