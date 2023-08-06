Виктор Томенко почтил память погибшего Михаила Евдокимова
Глава региона посетил фестиваль "Земляки"
06 августа 2023, 12:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил фестиваль "Земляки", который проводится в память о погибшем Михаиле Евдокимове. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Томенко призвал жителей Алтайского края к единению. Он напомнил, что Михаил Евдокимов гордился тем, что он с Алтая. А песню в его исполнении "Алтай для меня – это Родина" считают неофициальным гимном края. Виктор Томенко призвал всех активно работать на благо Алтайского края и пообещал приложить все усилия, чтобы регион, который он возглавляет, процветал и развивался.
"Мы собрались, чтобы вспомнить по-настоящему народного любимца, по-настоящему народного артиста и по-настоящему народного губернатора. Будем помнить всех светлых людей, которые служили Алтайскому краю, его народу, которые вкладывали душу в его развитие. Пусть таких людей будет как можно больше! Все мы обязательно приложим усилия, чтобы наш край развивался и процветал", – поприветствовал гостей фестиваля Томенко.
14:45:55 06-08-2023
Губернатор Евдокимов - человек при исполнении погиб.
22:45:05 06-08-2023
А Томенко с сопровождением ездит или, как Евдокимов, без сопровождения?
11:58:35 07-08-2023
Гость (22:45:05 06-08-2023) А Томенко с сопровождением ездит или, как Евдокимов, без соп... За ним Крузак с охраной всегда едет.