Виктор Томенко почтил память погибшего Михаила Евдокимова

Глава региона посетил фестиваль "Земляки"

06 августа 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: Антон Червяков





























Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил фестиваль "Земляки", который проводится в память о погибшем Михаиле Евдокимове. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Томенко призвал жителей Алтайского края к единению. Он напомнил, что Михаил Евдокимов гордился тем, что он с Алтая. А песню в его исполнении "Алтай для меня – это Родина" считают неофициальным гимном края. Виктор Томенко призвал всех активно работать на благо Алтайского края и пообещал приложить все усилия, чтобы регион, который он возглавляет, процветал и развивался.