Виктор Томенко посетил концерт в алтайской филармонии в честь Дня Победы

Губернатор рад тому, что в этом году смог посетить выступление оркестра и мужского хора

04 мая 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил концерт "Память сердца", который проводился в алтайской филармонии. В своём Telegram-канале он рассказал, что мероприятие приурочено ко Дню Победы и проводится в первую очередь для старшего поколения.

"Это важная традиция, которую обязательно нужно продолжать. И это только одно из многочисленных праздничных мероприятий, которые мы устраиваем по всему краю в честь 9 Мая", – подчеркнул он.

Губернатор рад тому, что в этом году смог посетить выступление оркестра и мужского хора. Он поблагодарил всех за концерт, отметив мастерство артистов и довольных зрителей.