Глава региона отметил стабильность работы системы

12 апреля 2024, 16:04, ИА Амител

Деньги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил финансовым органам задачи на 2024 год. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Бюджет Алтайского края продолжает оставаться социально ориентированным. Около 70% всех расходов, которые мы осуществляем, это расходы социального характера. Заработная плата, где мы являемся работодателями, а это более 150 тысяч бюджетников, – объект нашего пристального внимания и обязательств. Фонд заработной платы в консолидированном бюджете составил почти 64 млрд рублей, это рост на 12% к уровню 2022 года. Забегая вперед, скажу, что на текущий год с учетом всех корректировок и поправок мы предусмотрели 71,8 млрд рублей на фонд оплаты труда – рост 13% к уровню прошлого года. Это означает приоритетность нашей политики по решению вопроса роста заработной платы и в целом дохода жителей", – сказал глава региона.

Он отметил, что финансовая поддержка муниципальных образований является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Алтайского края. Только в течение 2023 года финансовая помощь на эти цели была увеличена на 4,6 миллиарда рублей и составила 57,4 миллиарда. Виктор Томенко обратил внимание руководителей финансовых органов на необходимость дальнейшей слаженной работы по выполнению задач, поставленных президентом РФ, и поддержке устойчивости бюджетной системы края. Он подчеркнул, что от принимаемых решений будет зависеть экономическое развитие региона.