Томенко и Романенко поздравили адвокатов Алтайского края с профессиональным праздником

Политики пожелали специалистам отрасли здоровья, счастья, успехов и семейного благополучия

31 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Виктор Томенко и Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили адвокатов Алтайского края с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в телеграм-канале правительства региона.

"Уважаемые адвокаты Алтайского края! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы решаете важнейшие задачи по защите прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц. Быть востребованным специалистом в этой сфере могут только высокообразованные, принципиальные, смелые и ответственные люди. Адвокатская палата Алтайского края представлена именно такими профессионалами", – заявили политики.

По их словам, адвокаты сохраняют историческую память и традиции, внимательно реагируют на важные события страны. А некоторые из них стали добровольцами в ходе СВО и приостановили практику ради защиты Родины. Особую благодарность политики выразили адвокатам за бесплатную юридическую помощь жителям отдаленных районов и поддержку участников спецоперации и их семей.

"Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в профессиональной деятельности!" – заключили Томенко и Романенко.

День российской адвокатуры отмечается ежегодно 31 мая в честь подписания в 2002 году Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", который определил правовые основы профессии. Этот праздник учредили решением Второго Всероссийского съезда адвокатов в 2005 году. Он является неофициальным, но широко отмечаемым в адвокатском сообществе страны.