Виктор Томенко поздравил с Новым годом и Рождеством жителей Алтайского края

Губернатор отметил, что 2024 год был для Алтайского края непростым, но очень результативным

31 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с наступающими праздниками. Пожелания главы региона опубликовали в пресс-службе правительства региона.

"Дорогие жители Алтайского края!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством!

Эти праздники приносят атмосферу радости, дарят надежду на исполнение заветных желаний. Перед полуночью особенно дороги минуты единения, когда мы, жители огромной страны, желаем друг другу успехов, счастья и вспоминаем главные события прошедшего жизненного периода.

"Уходящий год был непростым для страны и Алтайского края. Наши мысли в первую очередь были о тех, кто сегодня с оружием в руках защищает настоящее и будущее России. Все регионы объединились, чтобы поддержать наших защитников: мы отправляем письма и посылки, необходимые для бойцов материальные ценности. Продолжаем собирать гуманитарную помощь для жителей прифронтовых территорий. Искренне благодарю всех волонтеров, кто отдает силы и время этой важной работе.

2024 год был для Алтайского края временем достижений в сельском хозяйстве, промышленности, реализации значимых проектов в дорожной и коммунальной сфере, образовании и здравоохранении, проведения крупных культурных мероприятий. В крае построены и обновлены школы, дома культуры, ФАПы, поликлиники, амбулатории. Новые социальные объекты будут еще десятки лет служить на благо жителей края. Развивать наш регион мы обязательно продолжим и в следующем году с помощью новых национальных проектов. Впереди у нас большая ответственная работа, с которой мы обязательно справимся.

Дорогие друзья! В уходящем году, объявленном Годом семьи, в нашу жизнь пришли новые важные инициативы и традиции, которые мы будем хранить и приумножать. Уверен, что и в 2025-м, и во все последующие годы у нас появится много крепких и дружных семей. Наступающий год пройдет под знаком юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Провести этот год достойно и завершить с хорошими результатами во всех сферах жизни – наша общая задача!

Пусть 2025 год станет годом сбывшихся надежд о счастье и мире. Пусть будут здоровы дети и родители! Желаю вам всего самого доброго! С Новым годом и Рождеством!" – сказал Виктор Томенко.