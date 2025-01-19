Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с праздником Крещения
Губернатор рассказал, сколько купелей подготовлено на территории региона
19 января 2025, 11:00, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале поздравил верующих жителей региона с Крещением.
"Крещение Господне, которое отмечают в эти выходные, – один из самых значимых православных праздников. От всей души поздравляю верующих!" – сказано в сообщении.
Виктор Томенко отметил, что народная традиция окунаться в прорубь уходит корнями в далекое прошлое.
Он рассказал, что на территории Алтайского края подготовлено 38 купелей в городах и селах, все обряды совершаются под контролем спасателей.
"Желаю мира и благополучия всем семьям, каждому жителю Алтайского края!" – написал губернатор.
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11:59:25 19-01-2025
поздравляю с великим праздником