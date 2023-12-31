Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Глава региона пожелал здоровья, благополучия и успехов

31 декабря 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом. Поздравление опубликовала пресс-служба краевого правительства.

"В уходящем 2023 году Алтайский край вместе со всей страной продолжал жить под знаком специальной военной операции. С достижением целей по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по-прежнему связаны наши основные переживания и надежды. Мы верим в победу и прилагаем большие усилия для поддержки участников специальной военной операции. Созданный по решению президента России Владимира Владимировича Путина Фонд "Защитники Отечества" развернул большую работу по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Наш регион активно участвует в восстановлении мирной жизни в Донбассе, оказывает шефскую помощь Славяносербскому району ЛНР. Поистине всенародный характер обрело добровольческое движение по оказанию помощи регионам Донбасса и нашим военным. Сотни тонн гуманитарного груза отправлены на передовую. Низкий поклон вам, дорогие земляки, за патриотизм, самоотдачу и веру в свою страну", – сказал Томенко.



Он также отметил, что в регионе удалось сохранить стабильность работы ключевых отраслей экономики, а аграрии, пищевики и представители перерабатывающей промышленности демонстрируют отличные результаты.

Глава региона добавил, что в крае продолжают создавать комфортные условия для жизни, улучшать инфраструктуру, строить дороги, обновлять транспорт.

Виктор Томенко поблагодарил жителей региона за труд и преданность делу, а также пожелал здоровья, благополучия и успехов в новом году.