Виктор Томенко поздравил жительниц Алтайского края с Международным женским днем

Благодаря женщинам у России есть настоящее и будущее, убежден губернатор

08 марта 2024, 09:30, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в поздравлении жительниц региона с 8 Марта пожелал им счастья, здоровья и благополучия.

"Дорогие женщины Алтая! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Как много в этой жизни держится на вас – на вашей душевной щедрости и любви! Вы дарите саму жизнь, храните традиции, семейное тепло и домашний уют, вселяете уверенность и вдохновляете нас, мужчин, на новые достижения", – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что женщины добиваются высот в науке, спорте и бизнесе и блестяще реализуют себя в других сферах, в том числе в политике и экономике. Он поблагодарил их за заботу, любовь, уют и согласие в семьях.