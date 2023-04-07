Виктор Томенко призвал молодежь оставаться жить и работать в Алтайском крае

Всё, что делается сегодня в регионе, — делается для будущего поколения, подчеркнул губернатор

07 апреля 2023, 21:02, ИА Амител

























































Фото Антона Червякова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал молодёжь оставаться жить и работать на родине. Об этом он заявил во время выступления на фестивале "Студенческая весна на Алтае. Феста – 2023".

"Всё, что делается сегодня в крае – строятся новые транспортные артерии, новые дома, огромное количество объектов социальной сферы, – всё делается для того, чтобы вы могли себя здесь, дома реализовать. Знайте и помните про то, что сегодня наш Алтайский край нуждается в вас, в вашем потенциале, в вашей энергии, в вашем творчестве", – заявил Томенко.

Гран-при фестиваля глава региона вручил творческому коллективу Алтайского государственного университета. Также во время гала-концерта вручены награды пяти победителям соревнований "Дети Азии".

После окончания мероприятия Виктор Томенко пообщался с участниками фестиваля. Глава региона интересовался у ребят, как шла подготовка к фестивалю, трудно ли было добиться результатов, есть ли новые творческие и профессиональные планы.