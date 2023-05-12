Виктор Томенко проверил готовность к пожароопасному сезону в алтайском селе

В подразделениях региона работают семь тысяч пожарных, готовых выехать на тушение

12 мая 2023, 14:44, ИА Амител

























Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко съездил в село Бобровка и проверил готовность к прохождению пожароопасного сезона. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что во многих регионах России уже бушуют природные пожары. В Алтайском крае обстановка пока спокойная, но расслабляться нельзя.

Томенко рассказал, что семь тысяч пожарных в различных подразделениях края готовы выезжать на тушение в случае возникновения опасности. Также помогать им готовы около восьми тысяч добровольцев.

Технику, добавил губернатор, к началу пожароопасного сезона привели в порядок.