Виктор Томенко рассказал о том, как в Алтайском крае решают вопрос с нехваткой врачей

Глава региона накануне встретился со студентами Барнаульского медколледжа

03 июля 2023, 10:20, ИА Амител

































Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как в регионе решается вопрос с нехваткой специалистов в медицинской сфере. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Накануне глава региона встретился со студентами Барнаульского медколледжа. Отметил, что правительство поддерживает учреждение, чтобы студенты могли работать в полностью оборудованных аудиториях. Также рассказал, что недавно в общежитии колледжа сделали ремонт.

Томенко добавил, что одним из способов решения проблемы с нехваткой кадров является развитие программы студентов-целевиков. Те, кто выбирают работу в сельских ФАПах и на скорых, могут рассчитывать на стипендию в размере 50 тысяч рублей в год.

"По федеральной программе "Сельский фельдшер" медики получают по 750 тысяч рублей. А в целом на три года заложено 1,5 миллиарда рублей на привлечение специалистов в города и села", - сказано в сообщении.

Количество целевиков, по словам Виктора Томенко, за два года увеличилось в три раза.