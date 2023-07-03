Виктор Томенко рассказал о том, как в Алтайском крае решают вопрос с нехваткой врачей
Глава региона накануне встретился со студентами Барнаульского медколледжа
03 июля 2023, 10:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как в регионе решается вопрос с нехваткой специалистов в медицинской сфере. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Накануне глава региона встретился со студентами Барнаульского медколледжа. Отметил, что правительство поддерживает учреждение, чтобы студенты могли работать в полностью оборудованных аудиториях. Также рассказал, что недавно в общежитии колледжа сделали ремонт.
Томенко добавил, что одним из способов решения проблемы с нехваткой кадров является развитие программы студентов-целевиков. Те, кто выбирают работу в сельских ФАПах и на скорых, могут рассчитывать на стипендию в размере 50 тысяч рублей в год.
"По федеральной программе "Сельский фельдшер" медики получают по 750 тысяч рублей. А в целом на три года заложено 1,5 миллиарда рублей на привлечение специалистов в города и села", - сказано в сообщении.
Количество целевиков, по словам Виктора Томенко, за два года увеличилось в три раза.
10:24:14 03-07-2023
Решают эту проблему за счёт самолечения или за счёт платной медицины.
11:59:12 03-07-2023
Гость (10:24:14 03-07-2023) Решают эту проблему за счёт самолечения или за счёт платной ... согласна!!!
11:25:49 03-07-2023
Целевиков стало больше в два раза, а преподавателей всех из медколледжа разогнали((
11:34:55 03-07-2023
Название смените, в колледже врачей не готовят, уже более чем в 2 раза подняли стипендию, а в село ехать не кто не хочет, да и целевики теперь заключают договор без конкретного места отработки, то есть можно и на стипендии сэкономить для бюджета, только молчит губернатор, а когда действующим медработникам будут платить достойную зарплату, а не копейки, с окладом ниже прожиточного минимума, при 30 летнем стаже и высшей категорией 20 тыс. рублей
11:38:38 03-07-2023
Ещё бы на нехватку педагогов обратили бы внимание...
11:51:36 03-07-2023
кого где не хватает???
13:32:33 03-07-2023
Для Томенко что среднее медицинское образование, что высшее - все фиолетово... в медколедже медсестры и фельдшеры с акушерками выпускаются, а не врачи...