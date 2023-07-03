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Виктор Томенко рассказал о том, как в Алтайском крае решают вопрос с нехваткой врачей

Глава региона накануне встретился со студентами Барнаульского медколледжа

03 июля 2023, 10:20, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как в регионе решается вопрос с нехваткой специалистов в медицинской сфере. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Накануне глава региона встретился со студентами Барнаульского медколледжа. Отметил, что правительство поддерживает учреждение, чтобы студенты могли работать в полностью оборудованных аудиториях. Также рассказал, что недавно в общежитии колледжа сделали ремонт.

Томенко добавил, что одним из способов решения проблемы с нехваткой кадров является развитие программы студентов-целевиков. Те, кто выбирают работу в сельских ФАПах и на скорых, могут рассчитывать на стипендию в размере 50 тысяч рублей в год.

"По федеральной программе "Сельский фельдшер" медики получают по 750 тысяч рублей. А в целом на три года заложено 1,5 миллиарда рублей на привлечение специалистов в города и села", - сказано в сообщении.

Количество целевиков, по словам Виктора Томенко, за два года увеличилось в три раза. 

Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 7

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Гость

10:24:14 03-07-2023

Решают эту проблему за счёт самолечения или за счёт платной медицины.

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Гость

11:59:12 03-07-2023

Гость (10:24:14 03-07-2023) Решают эту проблему за счёт самолечения или за счёт платной ... согласна!!!

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Гостья

11:25:49 03-07-2023

Целевиков стало больше в два раза, а преподавателей всех из медколледжа разогнали((

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гость

11:34:55 03-07-2023

Название смените, в колледже врачей не готовят, уже более чем в 2 раза подняли стипендию, а в село ехать не кто не хочет, да и целевики теперь заключают договор без конкретного места отработки, то есть можно и на стипендии сэкономить для бюджета, только молчит губернатор, а когда действующим медработникам будут платить достойную зарплату, а не копейки, с окладом ниже прожиточного минимума, при 30 летнем стаже и высшей категорией 20 тыс. рублей

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Гость

11:38:38 03-07-2023

Ещё бы на нехватку педагогов обратили бы внимание...

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Гость

11:51:36 03-07-2023

кого где не хватает???

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Бгг

13:32:33 03-07-2023

Для Томенко что среднее медицинское образование, что высшее - все фиолетово... в медколедже медсестры и фельдшеры с акушерками выпускаются, а не врачи...

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