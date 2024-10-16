Виктор Томенко в командировке сыграл в баскетбол с губернатором Красноярского края

В тренировке приняли участие и другие члены правительства Красноярского края

16 октября 2024, 12:31, ИА Амител

Томенко играет в баскетбол в Красноярске / Фото: Михаил Котюков, Александр Новиков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время командировки в Красноярском крае сыграл в баскетбол вместе с членами местного правительства и главой региона Михаилом Котюковым. Пост об этом губернатор Красноярского края разместил у себя в телеграм-канале.

"Дружеская тренировка перед работой – залог хорошего дня. С губернатором Алтайского края", – написал Котюков.

Депутат местного Законодательного собрания Александр Новиков также выложил фото с прошедшей тренировки. В ней приняли участие заместители губернатора Красноярского края, в том числе Сергей Пономаренко.

Виктор Томенко во время учебы в университете профессионально занимался баскетболом. Михаил Котюков также неоднократно признавался в любви к этому виду спорта.

"Много лет играю в баскетбол и очень его люблю. Занимаюсь не профессионально – для себя. Командные игры объединяют и заряжают позитивом. Поддерживать себя в спортивной форме под силу каждому из нас", – писал он.

Отметим, 15 октября развитие инфраструктуры гостеприимства в субъектах СФО обсудили в Красноярске на втором Российском гастрономическом форуме Gastro Forum – 2024. В нем приняли участие главы регионов Сибири, в том числе и губернатор Алтайского края.