Виктор Томенко в командировке сыграл в баскетбол с губернатором Красноярского края
В тренировке приняли участие и другие члены правительства Красноярского края
16 октября 2024, 12:31, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время командировки в Красноярском крае сыграл в баскетбол вместе с членами местного правительства и главой региона Михаилом Котюковым. Пост об этом губернатор Красноярского края разместил у себя в телеграм-канале.
"Дружеская тренировка перед работой – залог хорошего дня. С губернатором Алтайского края", – написал Котюков.
Депутат местного Законодательного собрания Александр Новиков также выложил фото с прошедшей тренировки. В ней приняли участие заместители губернатора Красноярского края, в том числе Сергей Пономаренко.
Виктор Томенко во время учебы в университете профессионально занимался баскетболом. Михаил Котюков также неоднократно признавался в любви к этому виду спорта.
"Много лет играю в баскетбол и очень его люблю. Занимаюсь не профессионально – для себя. Командные игры объединяют и заряжают позитивом. Поддерживать себя в спортивной форме под силу каждому из нас", – писал он.
Отметим, 15 октября развитие инфраструктуры гостеприимства в субъектах СФО обсудили в Красноярске на втором Российском гастрономическом форуме Gastro Forum – 2024. В нем приняли участие главы регионов Сибири, в том числе и губернатор Алтайского края.
13:18:14 16-10-2024
Тренировка перед работой? Это они во сколько в 6 или 7 утра играли? Это же ещё помыться потом надо и на работу успеть...
20:28:34 16-10-2024
Гость (13:18:14 16-10-2024) Тренировка перед работой? Это они во сколько в 6 или 7 утра ... Для тебя старается, что бы ты хорошо жил.
07:28:50 17-10-2024
Хорошо время проводит. Может даже ищет варианты вернуться назад...
08:48:20 17-10-2024
Вот эта командировка правильная.