Виктору Томенко доложили о проблемных зонах в Алтайском крае

Глава региона посетил главное управление МЧС

07 апреля 2024, 15:45, ИА Амител

Виктор Томенко в ГУ МЧС по Алтайскому краю / пресс-служба ведомства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Главное управление МЧС по Алтайскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В сопровождении начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова он посетил Центр управления в кризисных ситуациях, ознакомился с оперативной обстановкой в регионе", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что губернатору доложили о проблемных зонах в регионе, прогнозах обстановки и показали модели развития ЧС.