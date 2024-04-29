Вина в России подорожают с 1 мая

Это связано с подорожанием акциза

29 апреля 2024, 13:55, ИА Амител

Винный бокал / Фото: pxhere.com/ru/photo/1031134

Ставки акцизов на вино в России вырастут с 1 мая, что может привести к подорожанию напитков. Об этом РИА Новости рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

"Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно значительным. Например, мы предполагаем, что цена на грузинское вино может увеличиться на 100-150 рублей за бутылку. Это отразится на всех, включая дружеские страны. Акциз – это общая история", – отметил Ставцев.

По его словам, подписанный в конце апреля закон предполагает возврат виноделам ставки акциза. Важным новшеством является то, что возвращается акциз не только на полный цикл, но и на приобретенное в России вино наливом, если указано его происхождение.

"Мы сейчас активно очищаем рынок от импортного вина до 500 рублей. Эта зачистка уже произошла, сейчас остатки продаются. Значит, рано или поздно эти вина уйдут с рынка. Акциз сделает российское вино конкурентоспособным до 700 рублей", – заявил эксперт.

Ставцев добавил, что даже винам из Чили и Грузии будет сложно конкурировать с российским вином в категории до 700 рублей.