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Вина в России подорожают с 1 мая

Это связано с подорожанием акциза

29 апреля 2024, 13:55, ИА Амител

Винный бокал / Фото: pxhere.com/ru/photo/1031134
Винный бокал / Фото: pxhere.com/ru/photo/1031134

Ставки акцизов на вино в России вырастут с 1 мая, что может привести к подорожанию напитков. Об этом РИА Новости рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

"Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно значительным. Например, мы предполагаем, что цена на грузинское вино может увеличиться на 100-150 рублей за бутылку. Это отразится на всех, включая дружеские страны. Акциз – это общая история", – отметил Ставцев.

По его словам, подписанный в конце апреля закон предполагает возврат виноделам ставки акциза. Важным новшеством является то, что возвращается акциз не только на полный цикл, но и на приобретенное в России вино наливом, если указано его происхождение.

"Мы сейчас активно очищаем рынок от импортного вина до 500 рублей. Эта зачистка уже произошла, сейчас остатки продаются. Значит, рано или поздно эти вина уйдут с рынка. Акциз сделает российское вино конкурентоспособным до 700 рублей", – заявил эксперт.

Ставцев добавил, что даже винам из Чили и Грузии будет сложно конкурировать с российским вином в категории до 700 рублей.

цены

Комментарии 19

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гость

14:05:41 29-04-2024

Всё вино у нас в маркетах это "пойло из порошка" (только рвотный рефлекс ).Знаю ,что некоторые "фармацевты" умело в домашних условиях делают вполне приятные вина т.с. домашнего исполнения. Хотя каждому своё.

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Гость

14:12:15 29-04-2024

Наливка вишнёвая или клюквенная сильно подоложают ?

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гость

14:27:32 29-04-2024

Ставцев добавил, что даже винам из Чили и Грузии будет сложно конкурировать с российским вином в категории до 700 рублей.
Да..Дааа. По ценникам то да, а по качеству????

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Кеша

14:38:53 29-04-2024

Брага...

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Гость

15:19:49 29-04-2024

За 150 покупал вино в тетрапаке. Дороже 150 не куплю. Придется скоро самому опять делать.

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Гость

21:28:36 29-04-2024

Гость (15:19:49 29-04-2024) За 150 покупал вино в тетрапаке. Дороже 150 не куплю. Придет... Банка, варенье, рис, перчатка?

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Гость

15:43:55 29-04-2024

В стране кризис, как же поддержать народ.
Давайте пошлины на всё поднимем и кредитную ставку кабальной сделаем.
Голосуем товарищи!

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Гость

17:45:59 29-04-2024

Гость (15:43:55 29-04-2024) В стране кризис, как же поддержать народ.Давайте пошлины... ну и нацвалюту опустим, чтобы товары еще дороже стали

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Гость

18:43:24 29-04-2024

Гость (15:43:55 29-04-2024) В стране кризис, как же поддержать народ.Давайте пошлины... Проголосовали уже

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Гость

16:33:32 29-04-2024

Проголосовали? Выбрали? Не нойте!

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Влад

17:24:05 29-04-2024

Будем выращивать винград

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Гость

18:43:12 29-04-2024

Сейчас в Ашане смотрели "вина" крымские - все из виноматериала. И на половине отечественных вин объявление "не является вином".

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Гость

23:10:59 29-04-2024

Варенья девать некуда. Переживём.

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Гость

23:47:58 29-04-2024

Какие то мрази ненасытные злоупотребляя служебным положением разоряют виноделов чтобы затем прибрать к рукам все виноделие в стране и установить монополию

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Гость

08:53:41 30-04-2024

Гость (23:47:58 29-04-2024) Какие то мрази ненасытные злоупотребляя служебным положением... Хотят повторить плачевный опыт - СССР- 2. Там тоже, ушлые ребята у шатали великую страну.

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Гость

07:01:03 30-04-2024

ну то что не является то и не подоражает охахахаха!

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Гость

07:09:31 30-04-2024

Максимально убогие люди тут комментируют. Никто вино из «порошка» не делает, это миф. Причем настолько дремучий, что только калиброванные идиоты это смогут выговаривать. Государство экономическими способами пытается расчистить нишу для внутренних производителей. Это как с машинами было. Пусть. Имеют право. На западе такой протекционизм используется. Не страшно. Что по факту: сейчас дешевые импортные вина не выигрывают у местных по цене - ну и ок) пускай конкурируют по качеству. Кстати, для дебилов отдельно поясню: в России сейчас есть хорошее вино. Прям хорошее. Прям на фоне конкурентов. Сходите в хороший винный магазин - там явно есть полка где российское вино в цене 2500-5000 рублей. Да, и тут вышеоткомментировавшие упомянули про тетра-паки. Шато дэ тэтро-пак - удел бомжей. Нормальный человек и пальцем не коснется сего продукта.

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Гость

08:58:26 30-04-2024

Гость (07:09:31 30-04-2024) Максимально убогие люди тут комментируют. Никто вино из «пор... то, что тебе тетрапак перелили в бутылку и повесили ценник 5 косарей - да кушай, родной, не обляпайся

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Гость.

07:22:17 30-04-2024

ают.Будем самогон варить.Аппараты ещё продаются.Странная у нас борьба с вином.То виноградники вырубали, сейчас акцизы поднимают. Будем самогон вапить, аппарататы пока ещё продаются.

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