Вина в России подорожают с 1 мая
Это связано с подорожанием акциза
29 апреля 2024, 13:55, ИА Амител
Ставки акцизов на вино в России вырастут с 1 мая, что может привести к подорожанию напитков. Об этом РИА Новости рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
"Повышение цен на импортную продукцию будет достаточно значительным. Например, мы предполагаем, что цена на грузинское вино может увеличиться на 100-150 рублей за бутылку. Это отразится на всех, включая дружеские страны. Акциз – это общая история", – отметил Ставцев.
По его словам, подписанный в конце апреля закон предполагает возврат виноделам ставки акциза. Важным новшеством является то, что возвращается акциз не только на полный цикл, но и на приобретенное в России вино наливом, если указано его происхождение.
"Мы сейчас активно очищаем рынок от импортного вина до 500 рублей. Эта зачистка уже произошла, сейчас остатки продаются. Значит, рано или поздно эти вина уйдут с рынка. Акциз сделает российское вино конкурентоспособным до 700 рублей", – заявил эксперт.
Ставцев добавил, что даже винам из Чили и Грузии будет сложно конкурировать с российским вином в категории до 700 рублей.
14:05:41 29-04-2024
Всё вино у нас в маркетах это "пойло из порошка" (только рвотный рефлекс ).Знаю ,что некоторые "фармацевты" умело в домашних условиях делают вполне приятные вина т.с. домашнего исполнения. Хотя каждому своё.
14:12:15 29-04-2024
Наливка вишнёвая или клюквенная сильно подоложают ?
14:27:32 29-04-2024
Ставцев добавил, что даже винам из Чили и Грузии будет сложно конкурировать с российским вином в категории до 700 рублей.
Да..Дааа. По ценникам то да, а по качеству????
14:38:53 29-04-2024
Брага...
15:19:49 29-04-2024
За 150 покупал вино в тетрапаке. Дороже 150 не куплю. Придется скоро самому опять делать.
21:28:36 29-04-2024
Гость (15:19:49 29-04-2024) За 150 покупал вино в тетрапаке. Дороже 150 не куплю. Придет... Банка, варенье, рис, перчатка?
15:43:55 29-04-2024
В стране кризис, как же поддержать народ.
Давайте пошлины на всё поднимем и кредитную ставку кабальной сделаем.
Голосуем товарищи!
17:45:59 29-04-2024
Гость (15:43:55 29-04-2024) В стране кризис, как же поддержать народ.Давайте пошлины... ну и нацвалюту опустим, чтобы товары еще дороже стали
18:43:24 29-04-2024
Гость (15:43:55 29-04-2024) В стране кризис, как же поддержать народ.Давайте пошлины... Проголосовали уже
16:33:32 29-04-2024
Проголосовали? Выбрали? Не нойте!
17:24:05 29-04-2024
Будем выращивать винград
18:43:12 29-04-2024
Сейчас в Ашане смотрели "вина" крымские - все из виноматериала. И на половине отечественных вин объявление "не является вином".
23:10:59 29-04-2024
Варенья девать некуда. Переживём.
23:47:58 29-04-2024
Какие то мрази ненасытные злоупотребляя служебным положением разоряют виноделов чтобы затем прибрать к рукам все виноделие в стране и установить монополию
08:53:41 30-04-2024
Гость (23:47:58 29-04-2024) Какие то мрази ненасытные злоупотребляя служебным положением... Хотят повторить плачевный опыт - СССР- 2. Там тоже, ушлые ребята у шатали великую страну.
07:01:03 30-04-2024
ну то что не является то и не подоражает охахахаха!
07:09:31 30-04-2024
Максимально убогие люди тут комментируют. Никто вино из «порошка» не делает, это миф. Причем настолько дремучий, что только калиброванные идиоты это смогут выговаривать. Государство экономическими способами пытается расчистить нишу для внутренних производителей. Это как с машинами было. Пусть. Имеют право. На западе такой протекционизм используется. Не страшно. Что по факту: сейчас дешевые импортные вина не выигрывают у местных по цене - ну и ок) пускай конкурируют по качеству. Кстати, для дебилов отдельно поясню: в России сейчас есть хорошее вино. Прям хорошее. Прям на фоне конкурентов. Сходите в хороший винный магазин - там явно есть полка где российское вино в цене 2500-5000 рублей. Да, и тут вышеоткомментировавшие упомянули про тетра-паки. Шато дэ тэтро-пак - удел бомжей. Нормальный человек и пальцем не коснется сего продукта.
08:58:26 30-04-2024
Гость (07:09:31 30-04-2024) Максимально убогие люди тут комментируют. Никто вино из «пор... то, что тебе тетрапак перелили в бутылку и повесили ценник 5 косарей - да кушай, родной, не обляпайся
07:22:17 30-04-2024
ают.Будем самогон варить.Аппараты ещё продаются.Странная у нас борьба с вином.То виноградники вырубали, сейчас акцизы поднимают. Будем самогон вапить, аппарататы пока ещё продаются.