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Вино, которое помогает похудеть, изобрели в России

Технологию изготовления напитка подготовили представители Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП)

13 ноября 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Технологию приготовления винного напитка, помогающего сбросить вес, изобрели в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что готовый продукт обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. 

Проект создания вина для похудения представят на интенсиве "Архипелаг-2022".

Технологию приготовления разработала команда Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Для того чтобы сделать напиток, используют материалы для создания вина, сырье, ферментированное грибом Eurotium cristatum, и растительные экстракты с биологически активными веществами.

Объемная доля спирта в таком напитке составляет 13%. 

Здоровье Наука

Комментарии 10

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Гость

07:39:37 14-11-2023

Слабительного подсыпят?

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Гость

07:50:24 14-11-2023

Какое слабительное, это специальные бактерии)

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Гость

07:58:24 14-11-2023

Да можно и на обычном худеть. Одна бутылка в день и ВСЕ. попробуйте))

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Гость

08:45:21 14-11-2023

Гость (07:58:24 14-11-2023) Да можно и на обычном худеть. Одна бутылка в день и ВСЕ. поп... Попробовал. Понравилось. Теперь 2 бутылки ежедневно. +12 кг. за полгода.

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Гость

09:07:36 14-11-2023

Гость (08:45:21 14-11-2023) Попробовал. Понравилось. Теперь 2 бутылки ежедневно. +12 кг.... Сказано ОДНа!! эх вы)) ну вкусно же?

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Гость

09:34:36 14-11-2023

Гость (09:07:36 14-11-2023) Сказано ОДНа!! эх вы)) ну вкусно же?... Не, не вкусно. Мои любимые Кьянти, Шираз и Медок стоят теперь просто космически, пришлось переключиться на Кагор 32 из "К&Б"... он, конечно, вструмляет, но очень уж приторный...

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Гость

09:52:18 14-11-2023

Вино с грибами? дайте два.

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гость

16:00:54 14-11-2023

Грибы полезные для кишечника . Вкусно и сытно , уже после бокала. Принимать по бокалу три раза в день , без дополнительной закуски. Через месяц стройняшка))

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Гость

16:12:52 14-11-2023

Хорошо. а справку дадут что я просто худею а не алкоголичка?

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Гость

17:02:40 14-11-2023

Да чего только не придумают.. лишь народ оторвался от действительности, и диванные эксперты вдохновились.

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