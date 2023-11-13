Вино, которое помогает похудеть, изобрели в России

Технологию изготовления напитка подготовили представители Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП)

13 ноября 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Технологию приготовления винного напитка, помогающего сбросить вес, изобрели в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что готовый продукт обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.

Проект создания вина для похудения представят на интенсиве "Архипелаг-2022".

Технологию приготовления разработала команда Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Для того чтобы сделать напиток, используют материалы для создания вина, сырье, ферментированное грибом Eurotium cristatum, и растительные экстракты с биологически активными веществами.

Объемная доля спирта в таком напитке составляет 13%.