Вино, которое помогает похудеть, изобрели в России
Технологию изготовления напитка подготовили представители Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП)
13 ноября 2023, 23:10, ИА Амител
Технологию приготовления винного напитка, помогающего сбросить вес, изобрели в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что готовый продукт обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.
Проект создания вина для похудения представят на интенсиве "Архипелаг-2022".
Технологию приготовления разработала команда Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). Для того чтобы сделать напиток, используют материалы для создания вина, сырье, ферментированное грибом Eurotium cristatum, и растительные экстракты с биологически активными веществами.
Объемная доля спирта в таком напитке составляет 13%.
07:39:37 14-11-2023
Слабительного подсыпят?
07:50:24 14-11-2023
Какое слабительное, это специальные бактерии)
07:58:24 14-11-2023
Да можно и на обычном худеть. Одна бутылка в день и ВСЕ. попробуйте))
08:45:21 14-11-2023
Гость (07:58:24 14-11-2023) Да можно и на обычном худеть. Одна бутылка в день и ВСЕ. поп... Попробовал. Понравилось. Теперь 2 бутылки ежедневно. +12 кг. за полгода.
09:07:36 14-11-2023
Гость (08:45:21 14-11-2023) Попробовал. Понравилось. Теперь 2 бутылки ежедневно. +12 кг.... Сказано ОДНа!! эх вы)) ну вкусно же?
09:34:36 14-11-2023
Гость (09:07:36 14-11-2023) Сказано ОДНа!! эх вы)) ну вкусно же?... Не, не вкусно. Мои любимые Кьянти, Шираз и Медок стоят теперь просто космически, пришлось переключиться на Кагор 32 из "К&Б"... он, конечно, вструмляет, но очень уж приторный...
09:52:18 14-11-2023
Вино с грибами? дайте два.
16:00:54 14-11-2023
Грибы полезные для кишечника . Вкусно и сытно , уже после бокала. Принимать по бокалу три раза в день , без дополнительной закуски. Через месяц стройняшка))
16:12:52 14-11-2023
Хорошо. а справку дадут что я просто худею а не алкоголичка?
17:02:40 14-11-2023
Да чего только не придумают.. лишь народ оторвался от действительности, и диванные эксперты вдохновились.